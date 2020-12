LIVE Biathlon, 7,5 km Hochfilzen in DIRETTA: Dorothea Wierer si aspetta segnali di crescita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla diretta live della Sprint femminile della Coppa del Mondo di biathlon in programma a Hochfilzen in Austria: oggi, venerdì 11 dicembre, alle ore 11.30, scatterà per le donne la prima gara della terza tappa della stagione 2020-2021. Hochfilzen ventitré anni fa fu il palcoscenico della prima competizione ufficiale della storia della Coppa del Mondo femminile.

Gli occhi degli appassionati saranno puntati ancora sul duello tra la svedese Hanna Oeberg e la norvegese Marte Olsbu Roeiseland, le due atlete più in forma del primo scorcio di stagione sulla neve finlandese, senza dimenticare la tedesca Denise Herrmann e l’altra norvegese di punta, Tiril Eckhoff, trionfatrice a sorpresa nell’ultima gara ad inseguimento a Kontiolahti e che proprio qui la passata stagione iniziò un periodo di totale dominio.

In chiave Italia si attende la risalita di Dorothea Wierer, che dopo il successo nell’individuale della prima tappa, ha sofferto negli atleti eventi a causa di una condizione non ottimale. Stessa cosa per la numero due azzurra Lisa Vittozzi, che, pur senza la dovuta continuità, qualche segnale di ripresa lo ha lanciato. Torna la valdostana Michela Carrara che sostituirà la corregionale Nicole Gontier: dopo una difficile preparazione a causa di infortuni e covid, sarà interessante capire quale sarà il suo livello soprattutto sugli sci, mentre si cercano conferme (per Irene Lardschneider) e cambi di rotta (per Federica Sanfilippo).

OA Sport vi propone la diretta live testuale della Sprint femminile della Coppa del Mondo di biathlon in programma a Hochfilzen in Austria: oggi, venerdì 11 dicembre, alle ore 11.30, minuto per minuto per non perdere nulla di questa importante gara. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

