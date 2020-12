VIDEO Biathlon, highlights sprint Hochfilzen: Alimbekava vince. Bene le italiane: Wierer ottava, Vittozzi settima

Grande sorpesa nella sprint di Hochfilzen, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon. Il Circus si è trasferito in Austria dopo il doppio appuntamento inaugurale di Kontiolahti e la bielorussa Dynara Alimbekava è riuscita a mettersi in luce lungo i 7,5 km (con due poligoni), trionfando da grande outsider della vigilia. Con una precisione esemplare al tiro (0 errori) ha avuto la meglio su due big come la tedesca Franziska Preuss (seconda a 9.9 secondi con un errore) e la norvegese Marte Olsbu Roeiseland (terza a 16.9 secondi con un errore). Ottima prova delle italiane di vertice: Lisa Vittozzi settima a 22.3 (la sappadina non ha commesso errori), Dorothea Wierer ottava a 25.6 con un errore nella seconda serie.

La detentrice della Sfera di Cristallo, vincitrice dell’individuale di apertura a Kontiolahti, si è rialzata dopo un paio di prove sottotono e ha ottenuto un risultato importantissimo in ottica classifica generale. La svedese Hanna Oeberg, leader della graduatoria, ha faticato tantissimo e si è fermata a un deludente 29mo posto. I distacchi accumulati oggi sono determinanti perché domenica andrà in scena una prova a inseguimento, dunque Dorothea Wierer potrà recuperare punti nei confronti della Oeberg. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi della sprint di Hochfilzen, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon.

VIDEO HIGHLIGHTS SPRINT FEMMINILE HOCHFILZEN:

