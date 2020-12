Biathlon, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi in top-10 nella sprint di Hochfilzen. Prima vittoria per Alimbekava

Era stata la sorpresa assoluta del doppio appuntamento in Finlandia, ma non le è bastato. La bielorussa Dzinara Alimbekava si consacra ai piani alti del circuito del biathlon trionfando in maniera autoritaria nella sprint femminile che apre il weekend di Hochfielzen, terza tappa della Coppa del Mondo 2020-2021. Mai sul podio, la giovane europea dimostra a tutti di non essere più una meteora, alzando ulteriormente l’asticella e trovando grazie al doppio zero al tiro la prima vittoria della carriera (e anche il primo piazzamento sul podio).

In una prova che ha per molti versi soverchiato i valori che avevamo registrato a Kontiolahti, in seconda posizione è salita la norvegese Tiril Eckhoff che dimostra di adorare questo contesto di gara e con un errore (a terra) si ferma a 8.5″ dalla vincitrice e riesce a beffare per pochi decimi la migliore Franziska Preuss forse di sempre sugli sci. La tedesca, nonostante un bersaglio mancato in piedi che le sarebbe valsa la vittoria, ha dimostrato di poter essere molto competitiva anche sugli sci e lancia importanti segnali alla propria squadra che deve fare i conti con l’ennesima prova opaca di Denise Herrmann (32° a 1’32”).

Ai piedi del podio si inserisce Marte Olsbu Roeiseland. La norvegese, autrice di una prova speculare a quella della tedesca (0+1), ha infatti chiuso a 17″ dalla testa e diventa forse la favorita d’obbligo per l’inseguimento di domenica insieme alla cacciatrice connazionale, In più, Roeiseland guadagna moltissimi punti sulla rivale Hanna Oeberg, oggi decisamente meno brillante delle passate settimane e 29esima a 1’15” con due errori distribuiti nelle serie di tiro. Nell’inseguimento potrebbe anche cambiare il pettorale giallo, visto che il margine tra le due è ora di soli quattro punti.

Sfuma per pochi secondi il podio anche per la ceca Marketa Davidova, alla fine quinta sul traguardo a 19″ (0+1), davanti a una strepitosa Julia Simon che come tutte le francesi ha letteralmente volato sulla neve austriaca oggi, seppur con percentuali non eccellenti. L’80% (1+1) le è però valsa la sesta posizione davanti alle due azzurre Lisa Vittozzi (settima a 22″) e Dorothea Wierer (ottava a 25″). La sappadina ha trovato un ottimo zero, seppur la forma sugli sci resti lontana da quella ideale, mentre l’altoatesina ha mancato il colpo d’apertura della serie in piedi risultando in ogni caso decisamente più energica rispetto alle sprint finlandesi. Per le due italiane di punta si tratta di una prova più che discreta ed entrambe partiranno domenica con un chiarissimo obiettivo di podio.

Purtroppo fuori dall’inseguimento tutte le altre azzurre. Nonostante un solo errore Irene Lardschneider non riesce a centrare la top 60 e termina la sua prova in 71esima a 2’24”, poi Federica Sanfilippo 81esima con tre bersagli mancati (2’37”) mentre Michela Carrara, al rientro, si è fermata in 101esima posizione con cinque errori.

Foto: LaPresse