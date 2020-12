LIVE Biathlon, Staffetta femminile Hochfilzen in DIRETTA: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi guidano il quartetto azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prova a squadre femminile a Hochfilzen (Austria), sede del terzo round della Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021. Si prevede una gara spettacolari sulle nevi austriache e si spera che la Nazionale azzurra sappia essere protagonista.

Nella staffetta l’Italia ha un obiettivo su tutti: migliorare il sesto posto ottenuto sulle nevi di Kontiolahti. I tecnici azzurri, da questo punto di vista, non cambiano formazione in vista di quel che sarà. Spetterà, infatti, a Lisa Vittozzi dare il via alle danze in prima frazione. La sappadina ha ritrovato il suo tiro e l’ha fatto divinamente nel corso della sprint di ieri, mentre sugli sci stretti c’è ancora da lavorare. Tuttavia, dei segnali di risveglio ci sono e vanno rimarcati. A dare il cambio a Vittozzi sarà Irene Lardschneider che vorrà un po’ riscattarsi dopo una prestazione non positiva, visto il crollo inspiegabile in uscita dal secondo poligono della sprint. In terza frazione spetterà a Dorothea Wierer continuare l’opera e per lei vale un po’ lo stesso discorso fatto per Vittozzi: condizione in crescita sugli sci e precisione al poligono in miglioramento. A completare il quadro una Federica Sanfilippo che vorrà sicuramente fare meglio di quanto messo in mostra fino ad ora, per portare la selezione azzurra a centrare una top-5 quantomeno.

Guardando alle altre compagini, la Svezia dà continuità alla formazione vincente in Finlandia, modificando però l’ordine di partenza e puntando su Elvira Öberg in ultima frazione e spostando Hanna in terza. La Francia, invece, avrà un roster diverso: ci sarà Julia Simon al posto di Chloe Chevalier, Bescond resta in prima, Simon in seconda, Braisaz passa in terza ed Anais Chevalier-Buchet chiuderà in quarta. Piccoli accorgimenti anche per la Norvegia: quartetto confermato, ma invertite le posizioni Eckhoff e Tandrevold. La Germania con un altro volto, visto che ci sarà Hettich al posto di Hinz, con Hammerschmidt spostata al lancio. Sono un po’ queste le formazioni che ambiscono al podio, con Svezia e Norvegia probabilmente favorite per imporsi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prova a squadre femminile a Hochfilzen (Austria), sede del terzo round della Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 11.45. Buon divertimento!

