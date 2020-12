Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2020-2021. Oeberg in testa, Wierer ottava a -69

Hanna Oeberg si conferma in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon dopo la sprint femminile di Hochfilzen. La svedese, però, ha perso quasi tutto il suo vantaggio sulle immediate inseguitrici a causa di un deludente 29mo posto sulle nevi austriache. Ora la scandinava ha un margine di 5 punti sulla bielorussa Dzinara Alimbekava (oggi vincitrice) e sulla norvegese Marte Olsbu Roeiseland. Dorothea Wierer, oggi ottava al traguardo, si trova in ottava posizione a 69 lunghezze dalla leader. Di seguito la classifica generale della Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021 dopo la sprint di Hochfilzen.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO BIATHLON FEMMINILE 2020-2021:

1. Hanna Oeberg (Svezia) 216 punti

2. Dzinara Alimbekava (Bielorussia) 211

3. Marte Olsbu Roeiseland (Norvegia) 211

4. Elvira Hoeberg (Svezia) 172

5. Johanna Skottheim (Svezia) 152

6. Franziska Preuss (Germania) 150

7. Tiril Eckhoff (Norvegia) 148

8. Dorothea Wierer (Italia) 147

9. Anais Chevaliere-Bouchet (Francia) 142

10. Denise Herrmann (Germania) 136

