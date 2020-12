LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Hochfilzen in DIRETTA: Johannes Boe vuole la rimonta, per gli azzurri obiettivo top 20

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale dell’inseguimento maschile di Hochfielzen, valido come seconda prova maschile della terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2020/2021. Il programma di oggi prevede la staffetta femminile che aprirà la giornata alle 11:45 e poi gli uomini scenderanno in pista per percorrere i 12,5km dell’inseguimento alle 14:45.

Si riparte dal risultato e con i distacchi accumulati mercoledì nella sprint, dove è arrivata la tanto agognata prima vittoria per il norvegese Johannes Dale, che ha preceduto sul podio i francesi Quentin Fillon Maillet (distanziato di 17″) e Fabien Claude (28″). Fuori dal podio invece e dunque oggi cacciatore d’eccellenza Johannes Boe, che dovrà davvero compiere un’impresa per recuperare i 41″ di distacco e raggiungere il cinquantesimo sigillo della carriera.

In casa Italia la sprint è andata molto male, con Thomas Bormolini unico a punti che oggi partirà col pettorale 37 a 1’52 dalla vetta. Per Dominik Windisch (2’11) e Lukas Hofer (2’13) sarà necessaria una prova tutta d’attacco, soprattutto in chiave di riacquistare un po’ di quella fiducia al tiro che sta mancando in questo momento. Al via col pettorale 60 anche il giovane Didier Bionaz.

OA Sport vi propone la diretta live testuale dell’inseguimento maschile della Coppa del Mondo di biathlon in programma a Kontiolahti, in Finlandia: oggi, sabato 5 dicembre, alle ore 13:20 italiane, con collegamento poco prima del via per le ultime notizie. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

