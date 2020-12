LIVE Biathlon, 10 km Hochfilzen in DIRETTA: Lukas Hofer cerca il jolly, serve la perfezione al poligono

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della 10 km sprint maschile della Coppa del Mondo di biathlon in programma ad Hochfilzen, in Austria: oggi, venerdì 11 dicembre, alle ore 14.20, scatterà anche per gli uomini la prima gara della terza tappa della stagione 2020-2021.

In casa Italia sono cinque gli azzurri in gara: Lukas Hofer con l’8, Didier Bionaz col 40, Patrick Braunhofer con l’86, Thomas Bormolini col 70 e Dominik Windisch col 2. Nell’ultima sprint del 2020-2021, andata in scena a Kontiolahti, l’unico azzurro a punti e qualificato per l’inseguimento è stato Lukas Hofer.

Tra i favoriti ci saranno con il 10 lo svedese Sebastian Samuelsson, che partirà col pettorale blu, col 16 il russo Alexander Loginov, mentre i norvegesi hanno scelto pettorali alti: Johannes Boe scatterà con l’89, infine Tarjei Boe partirà con il 108 e sarà l’ultimo atleta al via.

In classifica generale il pettorale giallo è del norvegese Johannes Boe, il quale è in testa con 210 punti, davanti allo svedese Sebastian Samuelsson, secondo a quota 175, mentre in casa Italia Lukas Hofer è sedicesimo con 103. Nessun altro italiano ha conquistato punti finora.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della 10 km sprint maschile della Coppa del Mondo di biathlon in programma ad Hochfilzen, in Austria: oggi, venerdì 11 dicembre, alle ore 14.20 italiane, si disputerà la terza sprint della stagione e per questo motivo la nostra diretta scatterà attorno alle ore 13.45. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

