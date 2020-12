Biathlon, Coppa del Mondo Hochfilzen 2020: i convocati dell’Italia. Torna Michela Carrara, ci sono tutti i big

Dopo l’apertura in terra finlandese, in quel di Kontiolahti, è tempo di seconda tappa per la Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021. Il massimo circuito internazionale si sposta verso l’Austria, ad Hochfilzen, sede dei Mondiali del 2017. Week-end molto interessante con in programma da venerdì a domenica le sprint, gli inseguimenti e le staffette ovviamente sia a livello maschile che a livello femminile.

Oggi l’Italia ha diramato la propria lista di convocati, con pochissime novità rispetto alla trasferta finnica: l’unico cambio è quello di Michela Carrara inserita al posto di Nicole Gontier. Per il resto spazio a tutti i big, che vanno a caccia di uno stato di forma migliore rispetto a quello visto nelle ultime uscite.

I convocati azzurri: Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Irene Lardschneider, Michela Carrara, Federica Sanfilippo, Lukas Hofer, Domminik Windisch, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer e Thomas Bormolini.

Foto: Lapresse