Biathlon, programma e orari fine settimana Hochfilzen: calendario, tv, streaming

Dopo la doppietta a a Kontiolahti (Finlandia), la Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021 sposta il proprio sguardo verso le nevi a Hochfilzen (Austria) dove si terranno anche in questo caso due appuntamenti nei prossimi due weekend. Si parte venerdì 11 dicembre con le sprint, mentre sabato 12 e domenica 13 si alterneranno gli inseguimenti e le staffette di genere.

Nel Langlauf und Biathlonzentrum Hochfilzen, sul versante maschile la Norvegia vuol confermare il proprio strapotere e soprattutto la famiglia Bø ha intenzioni bellicose: Johannes, detentore della Sfera di Cristallo generale, ha ottenuto 6 affermazioni in questa sede (una nel 2014, due nel dicembre 2017, una nel 2018 e due ne 2019), mentre il fratello maggiore Tarjei ha festeggiato in 3 circostanze (due nel 2010 e una nel 2011). I rivali per lo squadrone Norge potrebbero arrivare dalla Svezia, con Sebastian Samuelsson in grande condizioni e vincitore dell’inseguimento a Kontiolahti, e dalla solida squadra tedesca. Svezia che al femminile fa ancor di più la voce grossa grazie a una strepitosa Hanna Öberg, in testa alla classifica generale. Attenzione però, anche in questo caso, alla Norvegia con Tiril Eckhoff tornata a vincere e Marte Røiseland in rampa di lancio.

In casa Italia ci si presenta con la voglia di far bene e di migliorare soprattutto la condizione fisica. Tra gli uomini Lukas Hofer è sicuramente quello più brillante e va a caccia di un podio in Coppa che non sembra una chimera, mentre per Dominik Windisch la strada verso eccellenza è ancora lunga, viste le varie vicissitudini legate al Covid-19. Coronavirus che a onor del vero ha riguardato anche Hofer in fase di preparazione, ma l’altoatesino sembra davvero essersi messo alle spalle le difficoltà. Ci si augura facciano lo stesso Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi.

Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport, mentre la diretta streaming sarà affidata ad Eurosport Player ed Eurovision Sports Live, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il programma completo con gli orari della terza tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon ad Hochfilzen (Austria).

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON HOCHFILZEN 2020

Venerdì 11 dicembre

ore 11.30 7.5 km Sprint femminile

ore 14.20 10 km Sprint maschile

Sabato 12 dicembre

ore 11.45 Staffetta femminile

ore 14.45 12.5 km inseguimento maschile

Domenica 13 dicembre

11.45 10 km inseguimento femminile

14.00 Staffetta maschile

