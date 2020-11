LIVE Ginnastica artistica, Finale Serie A DIRETTA: l’ultima battaglia per lo scudetto. La Brixia delle Fate per la storia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale della Serie A 2020 di ginnastica artistica. Al PalaVesuvio di Napoli si assegnano gli scudetti del massimo campionato italiano a squadre e si conclude questa stagione agonistica, naturalmente spaccata in due dall’emergenza sanitaria. Si preannuncia grandissimo spettacolo, anche perché l’innovativo format degli scontri diretti creerà maggiore vivacità a una gara sulla durata delle due ore. Tre formazioni si fronteggeranno per i tricolori: ogni compagine schiera due atleti su ciascun attrezzo e si sfideranno tra loro, le vincitrici porteranno a casa 3 punti speciali, le seconde classificate ne porteranno a casa 2, le terze si dovranno accontentare di un punto.

La Brixia Brescia parte con tutti i favori del pronostico e punta a conquistare il 18mo scudetto della sua storia (il settimo consecutivo). La Leonessa non ha oggettivamente rivali e le Fate vogliono giganteggiare in lungo e in largo: Giorgia Villa, Martina Maggio, Asia D’Amato, Alice D’Amato saranno supportate da Angela Andreoli nella rincorsa verso il gradino più alto del podio. Le Campionesse d’Italia incroceranno la Ginnastica Civitavacchia di Manila Esposito e Chiara Vincenzi e il Giglio Montevarchi privo di Lara Mori.

Decisamente più equilibrato il discorso al maschile. La Pro Patria Bustese di Ludovico Edalli affronterà la Virtus Pasqualetti Macerata e la Giovanile Ancona, ieri capaci di eliminare le favorite Ginnastica Salerno e Spes Mestre. Avremo dei nuovi Campioni d’Italia dopo tre anni e la gara sarà tiratissima, un vero e proprio punto e punto imprevedibile alla vigilia.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della Finale della Serie A 2020 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla e scoprire chi vincerà gli scudetti. Si inizia alle ore 16.00 e si andrà avanti fino alle ore 18.30 circa. Buon divertimento a tutti.

Foto LM-LPS/Filippo Tomasi