Giorgia Villa: “Sono fuori da tempo a causa della schiena. A dicembre deciderò cosa fare”

Giorgia Villa ha concesso una breve intervista a Chiara Sani in occasione dell’ultima puntata di Ginnasticomania, trasmissione visibile sul canale Youtube di OA Sport. La 22enne azzurra, argento olimpico a squadre nel 2024 a Parigi, sta affrontando un lungo periodo di stop per problemi alla schiena e negli ultimi mesi ne ha approfittato per vivere una nuova esperienza nel mondo della tv partecipando al reality show ‘The Couple’ in attesa di capire quando potrà pensare ad un ritorno in gara.

“Ormai è un po’ di tempo che sono fuori dalle gare per la schiena, perché mi sto curando e forse a fine anno cercherò di capire cosa fare. Poi nei dettagli lo scopriremo a dicembre. Comunque, nonostante io sia stata fuori quasi un anno dalle competizione, entrare in un palazzetto e sentire tutto il calore del pubblico mi ha fatto emozionare“, le parole della bergamasca a margine del Grand Prix di ginnastica a Reggio Emilia.

Sulla partecipazione a The Couple: “È stata bella, anche perché mi trovavo bene con la mia compagna di coppia, però era un’esperienza nuova, 24 ore su 24 con le telecamere. Era tutto diverso, però mi sono trovata bene ed è un’esperienza che porterò con me. Il problema è quando ti abitui troppo alle telecamere, perché poi ti dimentichi di essere ripresa. Comunque è un’esperienza che io rifarei“.

