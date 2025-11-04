Ginnastica, Giorgia Villa e Milena Baldassarri hanno formato le squadre del Grand Prix: tutti i partecipanti

Sabato 22 novembre (a partire dalle ore 17.00) andrà in scena il Grand Prix della Ginnastica, il consueto evento di esibizione pensato per celebrare i grandi protagonisti del movimento tricolore. Per l’edizione in programma a Reggio Emilia sono state Milena Baldassarri (stella ritirata della ginnastica ritmica) e Giorgia Villa (argento con la squadra di ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Parigi 2024) a fare le due squadre.

Giorgia Villa ha selezionato Alice D’Amato (Campionessa Olimpica alla trave) e Giulia Perotti (fresca di finale iridata al corpo libero) sul fronte dell’artistica femminile, Yumin Abbadini ed Edoardo De Rosa (reduci dai Mondiali) per l’artistica maschile, Tara Dragas (protagonista di una stagione rimarchevole) e Viola Stella per ritmica. Completano la formazione il trio acrobatico composto da Aurora Grossini, Amelia Adduci, Marta Tambone, la coppia Sofia D’Errico e Camilla Poerio e l’atleta di FISDIR di ginnastica artistica Riccardo Maino.

Milena Baldassarri ha puntato su Asia D’Amato (tornata alla grande con il quinto posto all-around ai Mondiali) e Manila Esposito (due volte Campionessa d’Europa sul giro completo e bronzo olimpico alla trave), Gabriele Targhetta (bronzo europeo al cavallo con maniglie) e Carlo Macchini (fresco finalista iridato alla sbarra), Sofia Raffaeli (icona della ritmica, bronzo olimpico e mondiale) e Sofia Maffeis. In rosa anche il trio acrobatico composto da Alessandra Scarobottolo, Elisa Machieraldo e Gaia We Lisco e una coppia formata da Sofia Petroccione e Ginevra Ludena Palma, l’atleta individualista di ritmica di Special Olympics Alice Pasini.