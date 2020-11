DIRETTA MotoGP, GP Portogallo LIVE: Zarco precede Vinales. Caduta per Valentino Rossi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Risultati e classifica FP2 MotoGP, GP Portogallo 2020

La cronaca della seconda sessione di prove libere: Johann Zarco davanti a tutti

16.15 La nostra diretta finisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OA Sport!

16.14 Grandissimo equilibrio con i primi 15 racchiusi in meno di 6 decimi. Allarmante il ritardo di Valentino Rossi, staccato di quasi 2″ dalla vetta.

16.13 Di seguito la top10 di questa FP2:

1 5 J. ZARCO 1:39.417 2 12 M. VIÑALES +0.119 3 41 A. ESPARGARO +0.228 4 20 F. QUARTARARO +0.275 5 33 B. BINDER +0.280 6 36 J. MIR +0.315 7 4 A. DOVIZIOSO +0.324 8 44 P. ESPARGARO +0.366 9 43 J. MILLER +0.403 10 21 F. MORBIDELLI +0.471

16.12 Guizzo finale di Dovizioso, che entra nella top10 in settima piazza con la Ducati. 10° Morbidelli, virtualmente qualificato per il Q2, mentre Rossi è solo 21°.

16.10 BANDIERA A SCACCHI!! Zarco resiste al comando e chiude la FP2 davanti a Vinales, Aleix Espargarò, Quartararo e Binder.

16.09 Crisi nera Valentino Rossi, che non riesce proprio a trovare il feeling con questa pista. Ultimo tentativo per tutti!

16.08 Si migliorano tutti! Finale scoppiettante di turno a Portimao!! Vinales si prende il miglior tempo, ma Zarco risponde e torna al comando.

16.06 Primo Zarco! Il francese balza al comando in 1’39″744 precedendo Miller di 76 millesimi. Sotto l’1:40 anche Bradl, Vinales, Nakagami e Mir.

16.05 Miller!! Miglior tempo provvisorio dell’australiano in 1’39″895 con la Ducati Pramac! Ancora nulla di fatto per Valentino Rossi in questo run.

16.04 Oltre a Rossi, montano almeno una gomma soft nuova anche quasi tutti gli altri piloti della griglia per questi ultimi cinque minuti di FP2.

16.02 Primo giro lanciato di riscaldamento per Rossi, che deve trovare il giusto feeling con la seconda moto (la prima è arrivata adesso ai box dopo la caduta) prima di provare un time-attack.

16.00 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 12 M. VIÑALES 1:39.931 2 88 M. OLIVEIRA +0.078 3 21 F. MORBIDELLI +0.148 4 6 S. BRADL +0.309 5 35 C. CRUTCHLOW +0.317 6 63 F. BAGNAIA +0.346 7 44 P. ESPARGARO +0.413 8 30 T. NAKAGAMI +0.435 9 5 J. ZARCO +0.534 10 20 F. QUARTARARO +0.567

15.59 Oliveira si migliora e va in seconda posizione a 78 millesimi da Vinales. Arriva il momento del time-attack per Rossi, che scende in pista con soft nuova al posteriore.

15.57 Super Vinales!! Lo spagnolo abbatte il muro dell’1:40 e ferma il cronometro in 1’39″931 con doppia gomma hard nuova sulla sua Yamaha.

15.55 Vinales e Bagnaia si migliorano portandosi rispettivamente in terza e sesta posizione. Attenzione a Oliveira, che è tornato adesso in pista con l’obiettivo di scendere sotto l’1:40.

15.54 Morbidelli!!! Straordinario! Il romano firma il miglior tempo in 1’40″079 senza aver montato ancora la gomma nuova!

15.52 Valentino Rossi cade nel T2 e si conferma in grandissima difficoltà quest’oggi a Portimao. Cominciano nel frattempo i primi time-attack!!

15.51 Stefan Bradl e Cal Crutchlow abbattono finalmente il crono di Oliveira e balzano in prima e seconda posizione con un giro in 1’40″2.

15.49 Molto interessante l’ultimo passaggio in 1’40″8 di Lorenzo Savadori con doppia gomma hard sulla sua Aprilia. L’azzurro si conferma competitivo anche in FP2, dopo aver impressionato al mattino.

15.48 Morbidelli risponde allo spagnolo della KTM e si riporta in seconda posizione avvicinandosi a 50 millesimi dalla prima piazza.

15.47 Pol Espargarò si unisce al gruppo inseguitore con il secondo tempo a 74 millesimi dal crono di Oliveira, che resiste per il momento in vetta alla graduatoria della FP2.

15.45 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 88 M. OLIVEIRA 1:40.270 2 21 F. MORBIDELLI +0.082 3 30 T. NAKAGAMI +0.096 4 20 F. QUARTARARO +0.228 5 6 S. BRADL +0.314 6 44 P. ESPARGARO +0.328 7 43 J. MILLER +0.351 8 5 J. ZARCO +0.453 9 36 J. MIR +0.531 10 4 A. DOVIZIOSO +0.635

15.43 Un altro piccolo miglioramento di Valentino Rossi, che lima un decimo ma resta in 17ma posizione a 1″ dalla testa.

15.41 Buon ritmo in questa fase per Pol Espargarò e Jack Miller, rispettivamente 6° e 7° a tre decimi dal miglior tempo del pomeriggio firmato da Oliveira.

15.40 Valentino Rossi fermo ai box in attesa di scendere nuovamente in pista per un altro long-run. Il 41enne di Tavullia è 17° a 1″1 di ritardo dal leader.

15.38 Caduta per Nakagami in curva 4. Si complica adesso la FP2 del nipponico, che ha comunque dimostrato un buon passo quest’oggi a Portimao sulla Honda.

15.37 Morbidelli cresce con la Yamaha e si porta in seconda posizione a 82 millesimi dal miglior tempo provvisorio di Oliveira.

15.35 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 88 M. OLIVEIRA 1:40.270 2 30 T. NAKAGAMI +0.096 3 20 F. QUARTARARO +0.228 4 6 S. BRADL +0.314 5 21 F. MORBIDELLI +0.381 6 5 J. ZARCO +0.453 7 44 P. ESPARGARO +0.508 8 36 J. MIR +0.531 9 4 A. DOVIZIOSO +0.635 10 12 M. VIÑALES +0.638

15.33 Meno di quaranta minuti al termine della FP2: in questa fase si lavora sul passo con gomme prevalentemente usate, mentre nel finale di turno ci sarà spazio per una simulazione di qualifica con gomme nuove.

15.31 Nakagami si avvicina a 96 millesimi dal miglior tempo di Oliveira e balza in seconda posizione sulla Honda davanti a Quartararo.

15.29 Bel passo avanti di Quartararo, 2° a 228 millesimi dalla testa in 1’40″498 con la Yamaha Petronas.

15.27 Valentino Rossi migliora progressivamente e passa in quindicesima piazza a 1″1 dal tempo di Oliveira.

15.24 Miglior tempo Oliveira!! 1’40″270 per il portoghese della KTM Tech 3, che rifila tre decimi a Bradl montando gomma media usata all’anteriore e hard nuova al posteriore.

15.23 Oliveira comincia a salire di colpi in questa fase e balza in sesta piazza a tre decimi e mezzo di ritardo dalla vetta.

15.21 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 6 S. BRADL 1:40.584 2 21 F. MORBIDELLI +0.067 3 5 J. ZARCO +0.139 4 12 M. VIÑALES +0.324 5 30 T. NAKAGAMI +0.327 6 41 A. ESPARGARO +0.385 7 33 B. BINDER +0.400 8 36 J. MIR +0.464 9 4 A. DOVIZIOSO +0.523 10 63 F. BAGNAIA +0.683

15.19 Maverick Vinales quest’oggi è forse il più solido e costante del lotto, in termini di ritmo, ma i valori in campo potrebbero essere stravolti nel finale di FP2 con i time-attack.

15.17 Al momento resiste il giro in 1’40″122 firmato da Oliveira in FP1 come miglior tempo della combinata. Nella seconda parte del turno però i piloti monteranno gomme nuove ed i tempi si abbasseranno notevolmente.

15.16 Valentino Rossi torna ai box dopo un primo run da 8 giri abbastanza negativo. Il Dottore si trova in 19ma posizione a 1″7 dalla vetta.

15.14 Stefan Bradl scavalca Morbidelli per 67 millesimi e si conferma molto competitivo oggi a Portimao sulla Honda.

15.13 Morbidelli!!! Finalmente il romano batte un colpo e si porta in prima posizione in 1’40″6 con la Yamaha, ma attenzione a Bradl con un casco rosso nel T3.

15.11 Nakagami passa al comando in 1’40″911, ma Zarco risponde al giapponese e balza in testa con un notevole 1’40″723.

15.10 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 41 A. ESPARGARO 1:40.969 2 33 B. BINDER +0.015 3 36 J. MIR +0.079 4 4 A. DOVIZIOSO +0.138 5 12 M. VIÑALES +0.302 6 30 T. NAKAGAMI +0.307 7 5 J. ZARCO +0.480 8 9 D. PETRUCCI +0.578 9 73 A. MARQUEZ +0.782 10 88 M. OLIVEIRA +0.833

15.07 Caduta di Rins nel frattempo con la Suzuki in curva 8. Lo spagnolo riesce però a riportare la moto ai box senza conseguenze.

15.06 Grande avvio di sessione per Aleix Espargarò, che passa al comando in 1’41″1 con la Aprilia montando una doppia gomma hard.

15.05 Zarco parte forte ed è il più veloce nel primo giro in 1’42″1 davanti a Mir, Aleix Espargarò, Morbidelli e Rins.

15.03 In corso il primo giro lanciato del turno, siamo in attesa dei primi passaggi sul traguardo.

15.02 Scelta delle gomme abbastanza diversificata tra i vari team: Yamaha punta sulla media all’anteriore e sulla dura al posteriore, molto aggressivo Mir sulla Suzuki con soft davanti e media dietro.

15.00 SEMAFORO VERDE!!! Cominciano gli ultimi 70 minuti di prova del venerdì per i piloti della top class.

14.59 Da segnalare anche il super giro in 1’39″6 di Jack Miller, che ha però oltrepassato i limiti del tracciato vedendosi cancellato il proprio miglior tempo. L’australiano della Ducati Pramac ha dunque fatto intravedere un grande potenziale a Portimao.

14.57 Tre minuti al via di questa FP2 della MotoGP: Oliveira riuscirà a confermarsi in prima posizione sulla pista di casa?

14.53 In Moto3 c’è stato un grande miglioramento tra FP1 e FP2, vedremo se questa tendenza verrà confermata anche nella classe regina. Per molti piloti questa è la prima giornata in carriera a Portimao.

14.50 Si profilo un turno diviso i due parti: la prima riservata ai long-run e alle simulazioni di passo gara, mentre nel finale ci sarà spazio per i time-attack con gomme nuove.

14.45 Ricordiamo la classifica generale del Mondiale MotoGP 2020 quando manca una sola gara al termine del campionato:

1 Joan MIR Suzuki SPA 171

2 Franco MORBIDELLI Yamaha ITA 142

3 Alex RINS Suzuki SPA 138

4 Maverick VIÑALES Yamaha SPA 127

5 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 125

6 Andrea DOVIZIOSO Ducati ITA 125

7 Pol ESPARGARO KTM SPA 122

8 Jack MILLER Ducati AUS 112

9 Takaaki NAKAGAMI Honda JPN 105

10 Miguel OLIVEIRA KTM POR 100

14.40 Di seguito la classifica completa della prima sessione:

1 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 324.3 1’40.122

2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 318.5 1’40.162 0.040 / 0.040

3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 317.6 1’40.236 0.114 / 0.074

4 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 314.8 1’40.297 0.175 / 0.061

5 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 316.7 1’40.680 0.558 / 0.383

6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 305.9 1’40.695 0.573 / 0.015

7 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 320.4 1’40.856 0.734 / 0.161

8 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 320.4 1’40.877 0.755 / 0.021

9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 314.8 1’40.878 0.756 / 0.001

10 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 313.9 1’40.920 0.798 / 0.042

11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 317.6 1’40.960 0.838 / 0.040

12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 322.3 1’40.961 0.839 / 0.001

13 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 317.6 1’41.167 1.045 / 0.206

14 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 314.8 1’41.181 1.059 / 0.014

15 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 319.5 1’41.228 1.106 / 0.047

16 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 328.2 1’41.271 1.149 / 0.043

17 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 320.4 1’41.433 1.311 / 0.162

18 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 324.3 1’41.928 1.806 / 0.495

19 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 317.6 1’41.946 1.824 / 0.018

20 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 315.7 1’42.082 1.960 / 0.136

21 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 307.6 1’43.154 3.032 / 1.072

22 82 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Tech 3 KTM 307.6 1’43.910 3.788 / 0.756

14.35 Alle ore 15.00 italiane scatterà una FP2 estremamente interessante in quel di Portimao, con i piloti che dovranno sfruttare i 70 minuti della sessione per perfezionare le traiettorie e prendere maggiore confidenza sull’inedito tracciato lusitano.

14.30 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla diretta della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2020, ultimo round stagionale del Mondiale MotoGP.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Portogallo 2020, ultima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Portimao. Si torna in pista sul tracciato in terra lusitana, dove la massima categoria del motosport corre per la prima volta in carriera. La sessione mattutina ha permesso ai centauri di iniziare a trovare il feeling con questa pista, nel pomeriggio i piloti avranno a disposizione altri 70 minuti per conoscere meglio il tracciato dell’Algarve e ottimizzare la messa a punto sulle proprie moto in vista delle qualifiche e della gara.

Miguel Oliveira è stato il migliore in mattinata, il portoghese della KTM si trova a suo agio sul tracciato di casa e si è lasciato alle spalle lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha) e le inattese Aprilia di Aleix Espargarò e Lorenzo Savadori. Joan Mir è fresco Campione del Mondo ed è settimo davanti a Fabio Quartararo. Franco Morbidelli, Andrea Dovizioso, Valentino Rossi sono rimasti fuori dalla top-10 e devono cercare la rimonta.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Portogallo 2020, ultima tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.00. Buon divertimento a tutti.

Foto: Lapresse