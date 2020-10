LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: l’arrivo in salita sull’Alto de Moncalvillo è letale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE dell’ottava tappa della Vuelta a España 2020. Logroño-Alto de Moncalvillo, 164 chilometri, due sole ascese, ma un finale da brividi, per una giornata che potrebbe cambiare inesorabilmente le sorti della grande corsa a tappe iberica.

La prima parte, prevalentemente pianeggiante, si svolgerà tra i vigneti di Logroño. La salita del Puerto de La Rasa, di seconda categoria per 9,8 chilometri al 5,3%, stancherà notevolmente i corridori. Il finale, senza precedenti, sarà sull’Alto de Moncalvillo, un’ascesa di prima categoria, imponente, impegnativa e molto più dura di quanto sembri nei suoi 8,3 chilometri con pendenze medie tra l’8 e il 9%, con i tre chilometri conclusivi tra il 13-15%. Sarà veramente una frazione cruciale in ottica classifica generale.

Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), in maglia rossa, ha convinto molto nella prima settimana di questa Vuelta, restando sempre guardingo. Il vincitore del Giro d’Italia 2019 ha tutte le carte in regola per potere dire la sua e rafforzare il suo primato. Contestualmente però, bisognerà capire quali sono le vere ambizioni del britannico Hugh Carthy (EF Pro Cycling), che è secondo a soli 18”, e dell’irlandese Dan Martin (Israel Start-Up Nation), terzo a 20”. Ovviamente c’è anche Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Lo sloveno aveva impressionato nelle prime tre tappe, aveva vinto la frazione d’apertura e aveva indossato la maglia rossa, ma domenica si è staccato. Adesso è quarto a 30” da Carapaz e dovrà rispondere subito se vuole davvero puntare alla doppietta. Abbiamo dunque la Movistar con ben tre uomini nella top ten: Enric Mas, Marc Soler e Alejandro Valverde. Ma chi è il vero capitano?

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’ottava tappa della Vuelta 2020 dalle ore 12.45. Buon divertimento!

