Vuelta a España 2020, Richard Carapaz: “Roglic è forte, ma siamo ancora in lotta. È stato un bel duello”

La Vuelta a España 2020 sta entrando sempre più nel vivo nella lotta ormai serrata per il podio madrileno. Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) ha cercato di difendere al massimo la leadership in classifica generale, rispetto ad un Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a dir poco agguerrito. Quest’oggi lo sloveno, vincitore uscente della Vuelta, ha trionfato all’Alto de Moncalvillo, dimostrando di avere le gambe per lottare per la vittoria finale. La maglia rossa Carapaz ha comunque resistito alla carica di Roglic, mollando soltanto nel finale. Ma adesso dovrà fare ancor più attenzione, perchè il capitano della Jumbo-Visma è a soli 13″ da lui.

“È stata una tappa molto animata e abbiamo visto un Roglic forte, ma siamo ancora in lotta – ha dichiarato Carapaz nel dopotappa – La verità è che questo nostro duello è stato molto bello e mi ha motivato, perché ha reso la tappa più emozionante soprattutto per i fan, ma anche per noi che stiamo dimostrando il buon livello a cui siamo. Sembra che avremo davanti a noi un paio di giorni più facili, ma siamo in corsa e non sappiamo mai cosa poterci aspettare”.

Foto: Lapresse