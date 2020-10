Vuelta a España 2020, le pagelle di oggi: Primoz Roglic scatenato, Richard Carapaz si difende

Pagelle ottava tappa Vuelta a España 2020

Primoz Roglic, voto 9: la delusione di domenica, con la mezza crisi ad Aramón Formigal si è fatta sentire. Lo sloveno, grande favorito per il successo finale, trova subito il riscatto: attacca a ripetizione negli ultimi due chilometri e rompe la resistenza di Carapaz. Recupera tanti secondi in chiave classifica generale e si rilancia, in salita è ancora il più forte. Secondo successo di tappa in questa Vuelta, siamo già a quota 43 in carriera.

Richard Carapaz, voto 8: si difende con le unghia e con i denti e alla fine limita i danni. Roglic gli si aggancia la ruota, è l’ecuadoriano, in Maglia Rossa, a dover fare il ritmo su tutta la salita. Poi parte lo scontro diretto con lo sloveno ed è puro spettacolo, anche se tanta sofferenza. Nell’ultimo chilometro è costretto a salire del proprio passo, ma conclude comunque secondo conservando la leadership.

Dan Martin, voto 7,5: oggi non ne aveva per stare con i primi due, ma in ogni caso trova l’ennesimo piazzamento di una prima metà di Vuelta da sogno per lui. L’irlandese della Israel Start-Up Nation è rinato, sta mostrando una super condizione: può giocarsi sicuramente il podio di Madrid.

Aleksandr Vlasov, voto 7: ritiro prematuro al Giro d’Italia e la fretta di ripartire per volare in Spagna. La condizione in partenza non poteva essere la migliore, ma ora il russo sta crescendo e nei prossimi giorni può sicuramente dire la sua per i successi parziali.

Hugh, Carty, voto 7: sfrutta il gran lavoro di Woods e prova ad attaccare in solitaria a 3 km dall’arrivo, ma forse anticipa troppo i tempi. Non ne ha per seguire Roglic e Carapaz, ma chiude comunque quinto e resta vicinissimo al podio in classifica generale. Fino ad ora la grande sorpresa di questa Vuelta.

Enric Mas, voto 5: la grande delusione di giornata. Il giovane iberico mette a tirare a tutta la sua Movistar, con l’intenzione di attaccare sull’ascesa finale. Quando però si accende la battaglia lui salta e perde contatto dai migliori. Non era la giornata giusta.

