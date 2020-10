Ciclismo, EF Pro Cyling rinnova di un anno il contratto a chi decide di rimanere in squadra

La EF Pro Cycling ha deciso di rinnovare il contratto a tutti i ciclisti che decideranno di rimanere con la compagine statunitense anche per il prossimo anno. La stagione è stata caratterizzata dall’emergenza sanitaria e non ha permesso a molti atleti di mettersi in mostra, allora Jonathan Vaughters ha deciso di concedere un altro anno di contratto a tutti i propri corridori in organico. Ad anticipare la decisione è stato Moreno Hofland a BN de Stem: “All’inizio di settembre, la squadra ci ha fatto sapere che avrebbero dato a tutti quelli che volevano un’altra possibilità. Lo hanno fatto per quanto successo a causa del coronavirus e penso che sia giusto. Per quanto mi riguarda la pausa dovuta al covid ha mandato tutto all’aria. Quindi è bello che una squadra agisca in questo modo”.

Alberto Bettiol ha già rinnovato fino al 2022. Sono dunque undici al momento i corridori in scadenza, che potrebbero usufruire di questa opportunità, tra i quale anche un big Rigoberto Uran, gli emergenti Jonathan Caicedo e Ruben Guerreiro, ma anche alcuni corridori esperti che quest’anno non si sono espressi al meglio come Sebastian Langeveld e Tejay Van Garderen.

Foto: Lapresse