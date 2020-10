Vuelta a España 2020, si ritira Tom Dumoulin: “Potrei mettere a rischio la prossima stagione. Non è bello lasciare, ma è la scelta giusta”

Oggi, mercoledì 28 ottobre, andrà in scena l’ottava tappa della Vuelta a España 2020. Saranno 164 i chilometri da affrontare tra Logroño e l’Alto de Moncalvillo, per un arrivo in alta quota senza precedenti. La seconda parte della frazione odierna si preannuncia esplosiva. Sarà una giornata cruciale in ottica classifica generale, ma non sarà protagonista Tom Dumoulin, che ha annunciato su Twitter il proprio ritiro dalla competizione.

Così Tom Dumoulin su Twitter: “Abbiamo deciso che lascerò la Vuelta. Io ed il nostro staff tecnico pensiamo che sia la scelta migliore quella di scendere dalla bici. Alla partenza della Vuelta mi sentivo già stanco e quella sensazione è rimasta. Non ha senso per me continuare, perché potrei mettere a rischio la prossima stagione. Non è bello lasciare la Vuelta, ma questa è la scelta giusta. Su questo possiamo essere tutti d’accordo. Con Primoz Roglic siamo in buona posizione in classifica generale. Si spera che la squadra possa portare a casa la vittoria“.

