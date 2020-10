Vuelta a España 2020, Daniel Martin: “Orgoglioso della mia prestazione. Ho pagato l’attacco di Roglic”

Daniel Martin si è difeso egregiamente durante l’ottava tappa della Vuelta di Spagna. L’irlandese ha stretto i denti sul durissimo arrivo in salita di Alto de Moncalvillo e ha concluso la frazione di montagna al terzo posto, attardato di 19” dal vincitore Primoz Roglic. Ora il capitano della Israel Start-Up Nation occupa il terzo posto in classifica generale, attardato di 28” dall’ecuadoriano Richard Carapaz.

Daniel Martin ha analizzato la sua prestazione odierna: “Quella di oggi è stata una tappa molto impegnativa. Quando la fuga è andata via non pensavo di lottare per la vittoria, ma Ineos e Movistar avevano ideee diverse e il ritmo è stato alto tutto il giorno. Mi sentivo bene sull’ultima salita e ho deciso di mettere alla prova i miei compagni di squadra. Ho pagato un po’ quello sforzo alla fine e quando Roglic ha attaccato all’ultimo chilometro non sono riuscito a rispondere. A quel punto dovevo arrivare al traguardo il più velocemente possibile. Ho dato tutto e sono orgoglioso della mia prestazione“.

Foto: Lapresse