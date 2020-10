Vuelta a España 2020, Enric Mas: “La squadra ha lavorato tanto, ma io non mi sono sentito bene”

Enric Mas ha fatto lavorare la sua Movistar durante l’ottava tappa della Vuelta di Spagna, ma poi si è staccato sulla salita conclusiva e ora è quinto in classifica a quasi due minuti da Richard Carapaz. Lo spagnolo ha commentato in questo modo la sua prestazione: “La squadra ha lavorato tanto, ma io non mi sono sentito bene come invece credevo e non sono stato in grado di restare con i migliori. Non posso che ringraziare i miei compagni per tutto il supporto e ora penserò alle prossime opportunità, dovremo essere presenti nelle Astrurie e ad Ezaro. Ora sono più lontano dal podio, ma penso che continueremo a provarci e a lottare, facendo divertire il pubblico nella seconda parte di gara“.

Foto: Lapresse