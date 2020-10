Vuelta a España 2020, Primoz Roglic: “È bellissimo vincere. Non conoscevo l’ultima salita, ho seguito le mie sensazioni”

Primoz Roglic è stato il trionfatore dell’ottava tappa della Vuelta a España 2020. I corridore della Jumbo-Visma sull’ascesa dell’Alto de Moncalvillo è stato straordinario. Lo sloveno ha attaccato a 1200 metri dal traguardo, il suo grande rivale Richard Carapaz ha reagito, ma la maglia verde non si è scoraggiato e ha trovato l’allungo vincente, arrivando in solitaria e a braccia alzate sul traguardo. L’ecuadoriano ha pagato 13” di distacco e ora ha 13” di vantaggio su Roglic in classifica generale.

“È stata una partenza lenta ma poi il ritmo è aumentato ed è stato duro e veloce dopo la penultima salita. È stata la prima volta nella mia vita che ho fatto l’ultima salita, non la conoscevo. È stata una salita difficile ma quando ne hai l’opportunità, devi andare. Stavo andando seguendo il mio istinto. Mi piace sempre vincere. Quindi se c’è un’opportunità, la colgo. Per fortuna avevo le gambe e sono contento di vincere. È anche bello recuperare un po ‘di tempo, ma soprattutto è bello vincere la gara“, queste le parole di Roglic nel post gara.

Foto: Lapresse