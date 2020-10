Vuelta a España 2020: splendida battaglia sull’Alto de Moncalvillo, Primoz Roglic batte Richard Carapaz

Torna lo spettacolo alla Vuelta a España 2020. Una stupenda salita finale, l’Alto de Moncalvillo, per un’ottava tappa piena di emozioni. Gran battaglia tra gli scalatori, con Primoz Roglic che riscatta la delusione di domenica e torna alla vittoria: per lo sloveno seconda affermazione in questa edizione e secondi importanti recuperati in chiave classifica su Richard Carapaz che conserva con orgoglio la Maglia Rossa.

Gran battaglia, come di consueto, per andare a caccia della fuga giusta. Prima ora percorsa a gran velocità, alla fine sono riusciti ad evadere in sette: Julien Simon (Total Direct Energie), Robert Stannard (Mitchelton-Scott), Benjamin Dyball (NTT Pro Cycling), Angel Madrazo (Burgos-BH), Rui Costa (UAE Emirates), Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) e Stan Dewulf (Lotto Soudal).

Loading...

Loading...

A gestire la situazione in un primo momento è stato il Team INEOS Grenadiers, poi però, sul Puerto de la Rasa, la Movistar ha deciso di accelerare andando a guadagnare molto sugli attaccanti, che sono stati raggiunti praticamente ai piedi dell’Alto de Moncalvillo, l’ascesa finale. Da lì si è accesa la battaglia tra i big. Prima la Jumbo-Visma, poi l’EF hanno cambiato nettamente il ritmo. Proprio il capitano della compagine statunitense è provato ad andar via: Hugh Carthy. Il britannico ha guadagnato un centinaio di metri sui rivali, assieme a Sepp Kuss (Jumbo-Visma), ma successivamente sono stati i più attesi a muoversi.

Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) è scattato trascinandosi alla ruota Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Maglia Rossa e Maglia Verde si sono studiati fino all’ultimo chilometro, poi è partito un duello stupendo: lo sloveno ha provato più volte a rompere la resistenza dell’ecuadoriano, riuscendoci proprio a 500 metri dall’arrivo. 14” di ritardo per Carapaz che resta in ogni caso leader della classifica generale, mentre a completare il podio a 20” un sempre positivo Daniel Martin (Israel Start-up Nation).

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse