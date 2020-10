LIVE Trevisan-Bertens 6-4 6-4, Roland Garros 2020 in DIRETTA: ancora impresa per l’azzurra, sono quarti di finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DI TREVISAN-BERTENS

LA CRONACA DELLA PARTITA

Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE, ma le emozioni italiane non sono finite qui, per Trevisan perché ritornerà in campo martedì, per l’Italia perché tra poco scenderà in campo Jannik Sinner contro Sascha Zverev. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento con la giornata e con il tennis!

Torna un’italiana ai quarti di finale di uno Slam a due anni da Wimbledon 2018 (Camila Giorgi) e in termini di Roland Garros a cinque anni di distanza da Sara Errani nel 2015! Sua prossima avversaria è la polacca Iga Swiatek, una delle stelle nascenti del tennis.

MARTINA TREVISAN, IL LOB CHE VALE I QUARTI DI FINALE E LE BRACCIA AL CIELO CON UN’ALTRA CLAMOROSA IMPRESA! KIKI BERTENS E’ BATTUTA 6-4 6-4 IN POCO PIU’ DI UN’ORA E MEZZA!

30-40 MATCH POINT TREVISAN: dritto vicinissimo alla riga di Bertens, non lo controlla Trevisan che poi rimane per un attimo a guardare quel segno.

15-40 DUE MATCH POINT TREVISAN: niente rimpianti qui, Bertens comanda bene dal centro con il dritto e gioca il vincente.

0-40 TRE MATCH POINT TREVISAN: doppio fallo Bertens, è il quinto e sono tre chance tutte insieme per Martina per i quarti!

0-30 Dritto sulla riga, ma il rovescio successivo di Bertens se ne va in corridoio. Ancora un momento chiave del match.

0-15 Dritto lungo di Bertens in uscita dal servizio. Entrambe le giocatrici disturbate da una folata di vento improvvisa.

5-4 Trevisan, break Bertens: gran prima esterna e dritto nell’altro angolo, ma Bertens recupera e gioca una palla che scende così tanto da mandare fuori tempo Martina, che deve cedere la battuta.

30-40 Palla break Bertens, rovescio incrociato di Bertens imprendibile per chiunque. Molto brava l’olandese in questo caso.

30-30 Non basta a Bertens un aiuto del nastro, è in rete il rovescio successivo.

15-30 Bravissima Trevisan a giocare il recupero con il rovescio nei piedi di Bertens che stava arrivando verso la rete, l’olandese non si riesce a organizzare!

0-30 Recupero di dritto di Bertens che tocca incredibilmente un pezzettino piccolissimo di riga sorprendendo tutti, Trevisan compresa.

0-15 Bertens si avventa sulla seconda di Trevisan con il dritto, le basta quello successivo per vincere il punto.

5-3 BREAK TREVISAN! CHIAMATA A RETE VA A PRENDERSI IL PUNTO DI DRITTO E VA A SERVIRE PER IL MATCH!

0-40 TRE PALLE BREAK TREVISAN, SPETTACOLARE CONTROPIEDE CON IL ROVESCIO DOPO AVERLA TENUTA SULLA DIAGONALE!

0-30 Finisce in rete lo scambio per Bertens. Situazione delicata.

0-15 Stavolta Bertens chiama a rete Trevisan, ma la volée di rovescio la mette appena larga.

4-3 Trevisan, appena largo il dritto dal centro di Bertens e Martina riesce a tenere un game complicatissimo!

Vantaggio Trevisan, bravissima a giocare il dritto carico in top dopo il servizio e a provocare il lob lungo di Bertens!

40-40, 4a parità: ottima prima esterna di Trevisan!

Vantaggio Bertens, palla break: riga di Trevisan con il dritto, riga di Bertens con il rovescio a neutralizzare la palla corta dell’azzurra.

40-40, 3a parità: scambio lungo, Trevisan non riesce a fare granché e mette il rovescio in rete.

Vantaggio Trevisan, regala Bertens con il rovescio in rete.

40-40, 2a parità: in corridoio il dritto di Trevisan.

Vantaggio Trevisan, dritto che mette in eccessiva difficoltà Bertens!

40-40 GRAN PUNTO DI MARTINA! Prima esterna, rovescio dall’altra parte e volée alta di dritto precisissima!

30-40 Palla break Bertens, che sbaglia in lunghezza e anche in malo modo.

15-40 Due palle break Bertens, l’olandese accelera da fondo con entrambi i colpi e la difesa di Trevisan è vana.

15-30 Se ne va oltre il corridoio il dritto di Trevisan.

15-15 Rovescio lungo di Trevisan.

15-0 IL DRITTO VINCENTE IN LUNGOLINEA DI TREVISAN! Dopo uno scambio lunghissimo!

Intanto clamoroso successo di Iga Swiatek: la polacca batte 6-1 6-2 Simona Halep, favorita numero uno del torneo in tutti i sensi, e aspetta la vincente di questo incontro.

3-3 Basta la prima a Bertens per tornare in parità.

40-15 Trevisan vede in anticipo la smorzata di Bertens, ma gioca male la palla corta successiva, portando a un breve scambio a rete vinto dall’olandese.

30-15 Restituisce il favore Bertens giocando la palla corta di dritto a metà rete.

30-0 Avanza con il rovescio Trevisan, ma di nuovo la volée di dritto la mette in rete.

15-0 Sbaglia la risposta Trevisan.

3-2 Trevisan, break Bertens: doppio fallo di Martina, che perde la battuta e si innervosisce per questo.

Vantaggio Bertens, palla break: viene a rete Trevisan, ma purtroppo sbaglia la volée di dritto dopo l’attacco in controtempo.

40-40 Prima esterna di Trevisan, Bertens che non controlla la risposta di rovescio.

30-40 Palla break Bertens, doppio fallo Trevisan. Il primo nel match.

30-30 Palla corta di Trevisan che non c’entra nulla con qualsiasi cosa, con il dritto, le rimane in rete.

30-15 Fuori il dritto di Bertens successivo alla risposta.

15-15 Ottima prima di Trevisan!

0-15 Indietreggia Trevisan e mette appena largo il rovescio.

3-1 Bertens, arriva l’ace per chiudere il game, di seconda oltretutto.

Vantaggio Bertens, la prima a uscire dallo scambio centrale è l’olandese con il rovescio vincente sulla riga.

40-40 Risposta in rete di Trevisan.

30-40 PALLA BREAK TREVISAN: recupera ancora di tutto e gioca la volée in controbalzo!

30-30 Prende benissimo campo Trevisan col dritto!

30-15 Risposta in rete di Trevisan.

15-15 Spinge con il dritto Trevisan, costringendo Bertens all’errore.

15-0 Risposta di rovescio lunga di Trevisan. Un’ora di gioco.

3-0 Trevisan, break confermato! Prova la palla corta Bertens, ma le esce un rovescio che a momenti non arriva a rete.

Vantaggio Trevisan, primo ace!

40-40, 2a parità: non trova il passante incrociato Trevisan dopo aver portato sempre più avanti Bertens, e sempre di più in posizioni scomode.

Vantaggio Trevisan, recupera di tutto l’azzurra e costringe Bertens a sbagliare il dritto in controbalzo!

40-40 GRAN PUNTO! Aggressiva con entrambi i colpi Trevisan, che prende la rete e si affida al dritto per non concedere nulla!

30-40 Palla break Bertens, rovescio fuori di Trevisan.

30-30 Tentativo di palla corta e lob di rovescio al volo di Bertens, che però finisce appena fuori.

15-30 GRAN PUNTO DI TREVISAN! Accelera in lungolinea con il rovescio per poter poi giocare il dritto che Bertens non tiene in campo!

0-30 Dritto in rete di Trevisan, che aveva rischiato la seconda per avere subito il controllo dello scambio.

0-15 Palla corta di rovescio di Bertens, Trevisan ci arriva, ma l’olandese chiude sull’altro lato dopo aver fatto buona guardia.

2-0 BREAK TREVISAN! Spinge da fondo l’azzurra, che va via anche nel secondo set grazie alla combinazione rovescio-dritto dal centro!

30-40 PALLA BREAK TREVISAN: prima vincente di Bertens.

15-40 DUE PALLE BREAK TREVISAN, DRITTO E SCHIAFFO AL VOLO!

15-30 Splendida Trevisan con risposta di dritto violenta sulla seconda e poi presa della rete con smash vincente!

15-15 Dritto lungo di Bertens.

15-0 Sbaglia il dritto dal centro Trevisan.

1-0 Trevisan, PUNTO CLAMOROSO! Lo vince Martina a rete dopo palla corta e tentativo di controsmorzata in diagonale respinto dal dritto dell’azzurra!

40-15 Dritto molto vicino alla riga di Trevisan, non lo controlla Bertens.

30-15 Accelerazione di rovescio incrociato di Trevisan che Bertens non controlla.

15-15 Lungo il dritto di Trevisan.

15-0 Sbaglia la risposta Bertens.

6-4 SET TREVISAN! Due dritti sul rovescio, il terzo nell’altro angolo, volée bassa di rovescio e arriva un parziale che sembrava star girando, bravissima Martina a rimanere presente di testa!

Vantaggio Trevisan, SET POINT: RISPOSTA VINCENTE DI DRITTO INCROCIATO SULLA SECONDA!

40-40, 2a parità: cambia continuamente modo di giocare il dritto Bertens, a seconda di dove si trova, e quello dal centro lo manda lungo.

Vantaggio Bertens, rovescio in rete di Trevisan.

40-40 Due violentissime accelerazioni di dritto di Bertens, una sulla riga e l’altra incontrollabile, entrambe incrociate.

30-40 SET POINT TREVISAN: Bertens riesce a girarsi sul dritto, ma alla terza accelerazione trova la rete.

30-30 Stavolta riesce a difendersi bene Trevisan e poi a giocare il dritto verso un rovescio difficile di Bertens, che prova a giocare il back mandandolo però in rete.

30-15 Prima sull’incrocio delle righe esterno di Bertens, Trevisan non controlla la risposta.

15-15 Dritto lungo di Bertens nello scambio.

15-0 Non recupera il centro del campo Trevisan, dritto largo.

Intanto Iga Swiatek sta mettendo a durissima prova Simona Halep sul centrale: la polacca è avanti 6-1 2-0 sulla rumena.

5-4 Trevisan, break Bertens, l’olandese resiste alle accelerazioni di dritto di Bertens sulla sua diagonale del rovescio, poi appena si trova una palla sul dritto accelera e va a vincere il punto.

0-40 Tre palle break Bertens, sbaglia una facile volée alta di dritto Trevisan con il campo totalmente vuoto.

0-30 Bertens in difficoltà nello scambio, ma si riprende e riesce a spingere sul rovescio di Trevisan che finisce in rete.

0-15 Dritto appena largo di Trevisan.

5-3 Trevisan, con il dritto Bertens rimanda l’azzurra a servire per chiudere il set.

40-30 Bel dritto incrociato di Trevisan che si apre il campo per giocare il dropshot!

40-15 Bertens trova la palla corta di rovescio, Trevisan ci arriva, ma il suo rovescio non è in campo.

30-15 Dritto lungo di Bertens.

30-0 Risposta larga di Trevisan.

15-0 Gran rovescio lungolinea vincente di Bertens.

5-2 Trevisan, break Bertens; altro dritto largo dell’azzurra che perde uno dei due break di vantaggio.

15-40 Due palle break Trevisan, dritto in uscita dal servizio di Trevisan che si ferma a metà rete.

15-30 Prima vincente al corpo di Trevisan.

0-30 Rovescio in arretramento di Trevisan che finisce in rete.

0-15 Aggressiva Bertens con il dritto verso l’angolo destro.

5-1 BREAK TREVISAN! Bertens ci riprova con la palla corta, ma viene aggredita dal dritto di Martina che poi chiude con lo smash e va a servire per il set!

Vantaggio Trevisan, PALLA BREAK: ancora un errore di Bertens.

40-40, 3a parità: non trova l’impatto con il dritto in corsa Trevisan.

Vantaggio Trevisan, PALLA BREAK: seconda debolissima di Bertens, Martina ci si avventa col dritto per poi giocare il vincente con il successivo!

40-40, 2a parità: dritto in corridoio di Bertens.

Vantaggio Bertens, primo ace.

40-40 Bertens chiama a rete Trevisan che gioca il rovescio incrociato, l’olandese ci arriva e passa con il dritto.

30-40 PALLA BREAK TREVISAN: doppio fallo numero quattro di Bertens.

30-30 Prova a far scendere la palla con il dritto Bertens per difendersi, ma la mette in corridoio.

30-15 Buona prima di Bertens.

15-15 Si apre perfettamente il campo Trevisan, ma sbaglia il dritto lungolinea di pochissimi centimetri.

0-15 Ancora poderoso dritto di Trevisan che forza l’errore di Bertens!

4-1 Trevisan, appena larga la risposta di Bertens e break confermato dall’azzurra.

40-15 Stavolta sbaglia in lunghezza Trevisan.

40-0 ANCORA TREVISAN! Prende campo con il dritto e viene a prendersi il punto in controtempo a rete!

30-0 Ancora un gran rovescio di Trevisan!

15-0 Dritto lungo di Bertens, che nel frattempo si è liberata della tuta.

3-1 BREAK TREVISAN: doppio fallo di Bertens che regala il turno di servizio.

0-40 TRE PALLE BREAK TREVISAN: superbo game di risposta!

0-30 Trevisan approfitta di una sbagliata valutazione di Bertens che gioca la volée su palla destinata fuori, andando a prendersi il punto col dritto!

0-15 Gran palla corta di Trevisan! Bertens le gioca sul rovescio, ma appena si sposta sul dritto ecco l’improvviso cambiamento!

2-1 Trevisan, GRAN DRITTO! Lascia ferma Bertens, e va a prendersi il game. Le temperature sono abbastanza basse da aver convinto l’azzurra a giocare con maniche molto lunghe e l’olandese senza nemmeno togliere la tuta.

40-0 Dritto in rete di Bertens, ma Trevisan aveva già preso il comando dello scambio con un gran dritto vicino all’incrocio delle righe.

30-0 Trevisan con il dritto si sposta sulla diagonale destra, arriva male Bertens nell’angolo sulla palla che manda in rete.

15-0 Prima centrale vincente di Bertens.

1-1 Il nastro devia il back di rovescio di Bertens già destinato vicino alla rete, Trevisan si riorganizza in tempo, ma l’olandese gioca un secondo rovescio che funge da passante vincente.

40-30 Secondo doppio fallo di Bertens.

40-15 In rete il rovescio di Trevisan nello scambio.

30-15 Stavolta il nastro aiuta Bertens, che appoggia la volée di dritto.

15-15 Primo doppio fallo di Bertens.

15-0 Risposta di dritto di Trevisan in rete; ricordiamo, per chi non la conoscesse, che la toscana è mancina.

1-0 Trevisan, altro dritto in rete di Bertens.

40-15 Perde la misura del dritto Bertens, che lo mette in corridoio.

30-15 Il nastro impenna la palla di Bertens, Trevisan ha gioco facile nell’arrivarci e chiudere con il dritto.

15-15 Trevisan stavolta prende la rete aprendosi il campo con il dritto e chiudendo con la volée alta.

0-15 Comincia al servizio Trevisan, viene chiamata a rete da Bertens che intercetta lo smash e vince il punto con il pallonetto.

11:05 Siamo prossimi al via!

11:01 Comincia il palleggio di riscaldamento.

10:59 Entrano in campo anche con leggero anticipo Martina Trevisan e Kiki Bertens.

10:55 Cinque minuti all’inizio di un match che, per forza di cose, vede il Court Suzanne Lenglen praticamente vuoto, viste le circostanze legate alla diffusione della pandemia di coronavirus.

10:50 Importante sarà per Martina Trevisan tenersi lontana dal mortifero dritto di Bertens, colpo con il quale l’olandese riesce a procurarsi davvero tanti punti in qualsiasi condizione.

10:45 Trevisan, Sinner e Sonego in questo ordine: il Court Suzanne Lenglen, oggi, parla decisamente italiano.

10:40 Primo ottavo di finale Slam in carriera per Martina Trevisan, quinto per Kiki Bertens che è alla ricerca del suo terzo quarto di finale, oltre che secondo a Parigi.

10:35 Prima di tutto le notizie dal meteo di Parigi: la giornata non dovrebbe essere pesantemente condizionata dalla pioggia, ma è prevista in maniera debole con rischio di temporale nella prima parte della mattina. Vedremo se questo porterà a un rinvio degli incontri fuori dal Court Philippe Chatrier.

10:30 Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale che apre il programma del Court Suzanne Lenglen di oggi. Di fronte Martina Trevisan e Kiki Bertens.

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale del Roland Garros 2020 che mette di fronte Martina Trevisan e l’olandese Kiki Bertens, numero 5 del seeding e 8 del mondo.

La toscana, dopo aver superato le qualfiicazioni perdendo solo un set nel primo turno con l’americana Sachia Vickery, ha sconfitto Camila Giorgi nel derby per 7-5 3-0 e ritiro della marchigiana, per poi arrivare a questo punto del torneo eliminando l’altra statunitense (e prodigio del tennis mondiale) Cori “Coco” Gauff in tre set e, sempre allo stesso modo e in rimonta (con due match point annullati) ha estromesso la greca Maria Sakkari in un intenso incontro di terzo turno.

Per contro, l’olandese ha sconfitto al primo turno in rimonta l’ucraina Katarina Zavatska, in un chiacchieratissimo secondo turno ha eliminato Sara Errani per 9-7 al terzo set e, infine, ha facilmente disposto della ceca Katerina Siniakova prima di giungere per la terza volta in carriera agli ottavi al Roland Garros e per la quinta, in generale, in un torneo dello Slam, in cui vanta la semifinale del 2016 a Parigi e i quarti del 2018 a Wimbledon.

Uno solo il precedente tra le due giocatrici, disputato a Charleston un anno e mezzo fa e vinto in maniera nettissima dall’olandese per 6-2 6-1: si trattava di un primo turno sulla terra verde, superficie che trova casa ormai soltanto in questo che è tra i più caratteristici tornei del circuito WTA. Trevisan giocherà per la prima volta sul Court Suzanne Lenglen, a differenza di Bertens che già ne conosce bene i meandri: un altro fattore che potrebbe entrare in gioco tra i tanti.

Il match tra Martina Trevisan e Kiki Bertens inizierà alle ore 11:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: Rob Prange / Spain DPPI / DPPI LivePhotoSport