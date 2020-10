Roland Garros 2020: Martina Trevisan vola ai quarti di finale! Battuta anche Kiki Bertens!

Il sorriso di una ragazza che ne ha passate tante e che si gode la sua rivincita, quello di Martina Trevisan. La tennista toscana compie un’altra impresa battendo Kiki Bertens, numero 5 del tabellone, con un doppio 6-4 in un’ora e trentasette minuti e accede ai quarti di finale del Roland Garros 2020, ‘vendicando’ il ko con qualche polemica di Sara Errani al secondo turno. Una partita tatticamente perfetta dell’italiana, che ha insistito molto sulla diagonale di rovescio dell’avversaria e prendendo sovente il controllo dello scambio, realizzando 22 vincenti a fronte dei 13 avversari e 27 errori non forzati contro i 32 dell’olandese. Per Martina ora una gran sorpresa ai quarti: contro di lei ci sarà Iga Swiatek, numero 54 al mondo, che ha maltrattato Simona Halep, battendola per 6-1 6-2.

Molto solida la Trevisan, che inizia bene al servizio in controtendenza al match con la Sakkari. Nel quarto gioco si alza un po’ di vento e Bertens sbaglia in tre scambi consecutivi: salva una palla dell’azzurra destinata al corridoio, manda un lungo dritto e poi commette un doppio fallo, regalando il break sul 3-1. In generale l’olandese è assai fallosa in tutti i fondamentali, Martina rimane invece accorta e si porta sul 5-1. Al momento di chiudere però, la toscana si fa prendere dalla fretta consentendo alla Bertens di riprendere il filo del discorso. La numero 8 del mondo non si fa più incastrare nella sua diagonale di rovescio e recupera i due break di svantaggio portandosi a servire per il 5 pari. La Trevisan sa però ritrovare la sua tattica al momento giusto, diventando ficcante e costringendo l’avversaria a scambi lunghi: una palla corta chiude il primo set in suo favore. Martina doppia l’avversaria con i vincenti (12 a 6) ed è meno fallosa dell’avversaria.

Il leit-motiv si conferma anche nel secondo parziale, con Martina che vuole sfruttare ogni minimo errore della Bertens. Che non si fa pregare, continuando ad essere imprecisa ad ogni scambio e l’azzurra ovviamente ne approfitta, trovando un nuovo break nel secondo gioco e confermandolo in quello successivo in cui salva una palla del 2-1. Il vento però mette in crisi la nostra portacolori, che dopo aver sprecato la palla del 4-0 commette due doppi falli in uno sciagurato game al servizio e concede il controbreak all’avversaria. La Trevisan si fa prendere dalla frenesia ed aumenta il volume dei suoi errori, con la Bertens che in un infinito settimo gioco ha tre palle del 4-3 e servizio. Ma Martina è una leonessa e cancella ogni chance all’olandese e successivamente le strappa il servizio in un game pressoché perfetto; si serve per il match, ma la Bertens riesce a cavarsela. La top 10 mondiale però non è in giornata al servizio: la Trevisan è perfetta e si prende tre match point. Le prime due sono annullate, la terza è un lob che tocca la riga e l’azzurra può esultare a braccia alzate.

Foto: Lapresse