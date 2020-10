Roland Garros 2020, Martina Trevisan: “Credo sempre nei sogni. Sono ai quarti e non riesco a crederci”

Martina Trevisan ha compiuto un’impresa spettacolare, ha sconfitto l’olandese Kiki Bertens e si è qualificata ai quarti di finale del Roland Garros 2020. La toscana sta vivendo una settimana da sogno, da qualificata si è spinta fino a questo punto dello Slam sulla terra battuta di Parigi e ora vuole continuare la sua avventura nella capitale francese.

L’azzurra, incredula al termine di un match dominato contro la numero 5 del tabellone, ha espresso tutta la sua soddisfazione in lingua inglese: “Credo in questo sogni e nei sogni. Ora sono nei quarti di finale al Roland Garros e non riesco a crederci. Sono onorata di giocare su questo campo, contro Bertens che è una giocatrice fantastica. Non so contro chi giocherò ai quarti di finale (sarà Swiatec, ndr), ora mi rilasserò e poi penserò al prossimo match“. Poi una chiusura nel nostro idioma: “Volevo ringraziare tutte le persone a casa che mi stanno scrivendo, vi sento vicinissimi anche se sono lontana. Non posso abbracciarvi tutti, ma è come se lo facessi“.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse