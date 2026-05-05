Internazionali d’Italia 2026: via al main draw WTA, italiane sfortunate. Avanti Zheng e Krejcikova

Il primo giorno di reale competizione al WTA 1000 di Roma è arrivato, e con esso anche il novero dei primi dieci incontri di primo turno. E in più oggi si sono chiuse le qualificazioni che hanno ulteriormente ampliato il novero delle italiane di scena in questa edizione degli Internazionali d’Italia grazie a Noemi Basiletti e a Federica Urgesi.

A proposito di italiane, se è vero che non è andata bene a nessuna delle tre impegnate oggi in main draw, è pur vero che tutte hanno lottato contro avversarie che, a oggi, hanno più abitudine sul circuito maggiore. Certo, i livelli sono diversi: abbiamo Lucia Bronzetti vicina a uscire da un periodo negativo, Martina Trevisan che sta cercando di ritrovarsi dopo i tanti problemi fisici e Jennifer Ruggeri davvero coraggiosa nella giornata odierna, ma a passare sono le altre, per un motivo o per un altro. Nello specifico, l’americana McCartney Kessler, l’australiana Talia Gibson e la turca Zeynep Sonmez.

Dei match odierni, quello di maggiore interesse rimane senz’altro quello tra Bianca Andreescu e Sofia Kenin, che vede la canadese vincere sul Centrale contro l’americana per 6-4 7-5. A proposito di vincitrici Slam, in campo anche la ceca Barbora Krejcikova. E anche chi vittoriosa in uno Slam ancora non è stata, ma campionessa olimpica sì: la cinese Qinwen Zheng, peraltro costretta a rimontare contro l’ungherese Anna Bondar.

Chiaramente molto più ampio sarà il programma di domani, con l’ingresso in scena anche delle restanti italiane. Una giornata, quella odierna, segnata anche dai forfait di Marta Kostyuk ed Emma Raducanu, l’una per problemi sorti dopo la vittoria al WTA 1000 di Madrid e l’altra per infezione virale, secondo quanto riportano le fonti ufficiali.

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2026: RISULTATI WTA 1000 OGGI

1° TURNO

Krejcikova (CZE)-Jacquemot (FRA) 6-2 6-4

Oliynykova (UKR)-Marcinko (CRO) 6-1 6-3

Zakharova-Yastremska (UKR) 4-6 7-5 7-6(6)

Andreescu (CAN) [WC]-Kenin (USA) 6-4 7-5

Zheng (CHN)-Bondar (HUN) 3-6 6-3 6-4

Kessler (USA)-Bronzetti (ITA) [WC] 6-3 5-7 6-4

Ruzic (CRO)-Rakhimova (UZB) 6-4 1-6 6-3

Sonmez (TUR)-Ruggeri (ITA) [WC] 4-6 6-2 6-2

Li (USA)-Zhang (CHN) 1-6 6-4 6-2

Gibson (AUS)-Trevisan (ITA) 6-4 0-6 6-3

QUALIFICAZIONI

Potapova (AUT) [1]-Bartunkova (CZE) [13]

Kraus (AUT) [22]-Ruse (ROU) 7-6(3) 6-2

Waltert (SUI) [17]-Yuan (CHN) 6-2 1-6 7-5

Kalinina (UKR)-Volynets (USA) [21] 6-2 6-3

Galfi (HUN)-Grabher (AUT) [24] 7-6(2) 6-4

Jeanjean (FRA)-Tomljanovic (AUS) [6] 7-6(5) 5-7 6-3

Basiletti (ITA) [WC]-Snigur (UKR) [18] 6-3 6-7(8) 6-4

Urgesi (ITA) [WC}-Erjavec (SLO) [16] 6-4 6-1

Korpatsch (GER) [19]-Sherif (EGY) 3-6 7-5 7-6(5)

Townsend (USA) [10]-Jimenez Kasintseva (AND) 6-2 6-3

Korneeva-Tagger (AUT) [11] 6-3 6-3

Masarova (SUI)-Teichmann (SUI) [PR] 1-6 6-1 6-1