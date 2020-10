VIDEO Martina Trevisan-Bertens, highlights Roland Garros 2020: l’azzurra firma l’impresa e vola ai quarti!

Martina Trevisan ha sconfitto l’olandese Kiki Bertens per 6-4, 6-4 agli ottavi di finale del Roland Garros 2020, terzo e ultimo Slam di questa tormentata stagione di tennis. L’azzurra ha firmato una vera e propria impresa, surclassando la numero 5 del seeding e numero 8 al mondo. La nostra portacolori ha così staccato il biglietto per i quarti di finale dove incrocerà la polacca Iga Swiatek, oggi capace di asfaltare la ben più quotata Simona Halep. Ora la tennista italiana può continare a sognare sulla terra rossa di Parigi e ha tutte le carte in regola per continuare a farsi strada nella capitale francese. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Martina Trevisan-Kiki Bertens, ottavo di finale del Roland Garros 2020.

VIDEO HIGHLIGHTS TREVISAN-BERTENS, OTTAVI ROLAND GARROS:

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse