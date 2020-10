Quante posizioni ha guadagnato Martina Trevisan nel ranking WTA? L’azzurra vola la top-80 coi quarti al Roland Garros

Martina Trevisan si è qualificata ai quarti di finale del Roland Garros 2020. L’azzurra è riuscita nell’impresa di sconfiggere l’olandese Kiki Bertens in due set, ha travolto una top-10 e ha firmato una nuova magia dopo aver già zittito giocatrici del calibro di Coco Gauff e Maria Sakkari. La toscana tornerà in campo tra un paio di giorni per fronteggiare la polacca Iga Swiatek, oggi capace di battere la rumena Simona Halep. La nostra portacolori ha tutte le carte in regola per giocarsela alla pari e per provare a fare ancora più strada sulla terra rossa di Parigi, dove si sta rendendo protagonista di una meravigliosa cavalcata inattesa fino a qualche giorno fa.

Martina Trevisan è arrivata al tabellone principale dello Slam passando per i tre turni di qualificazione. Alla vigilia del torneo era infatti soltanto la numero 159 del ranking WTA. Quante posizioni ha guadagnato la 26enne grazie al successo odierno? Nella graduatoria virtuale è balzata in 82ma posizione con 879 punti e vede davveero vicina la top-80, visto che la statunitense Madison Brengle è lontana 17 lunghezze. Un eventuale approdo in semifinale la spedirebbe nei pressi della 55ma posizione, ma ora è meglio non pensarci. In ogni caso stiamo già parlando di best ranking, visto che era stata massimo numero 144.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse