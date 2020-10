Roland Garros 2020: Martina Trevisan meravigliosa! Batte Sakkari e va agli ottavi!

Meravigliosa Martina Trevisan al Roland Garros 2020. La tennista toscana, che mai aveva vinto un match allo Slam prima di questa settimana, vola al quarto turno battendo la greca Maria Sakkari per 1-6 7-6 6-3 in due ore e quarantadue minuti. Una vera guerra di nervi, dove gli errori e la poca consistenza al servizio l’hanno fatta da padrone (16 game su 29 si sono conclusi con un break), ma alla fine la maggior consistenza della toscana è venuta fuori: meno errori (30 a 48, un’enormità per la numero 24 al mondo), meno doppi falli (7-1 il conteggio totale) e una generale sensazione di un servizio un po’ più pronto dell’avversaria, che batte 83 volte in tutto (concedendo 7 break) contro le 120 dell’azzurra. Ora l’olandese Kiki Bertens, numero 5 del tabellone, agli ottavi di finale.

Il primo game è subito combattuto, si va subito ai vantaggi ma l’azzurra, forse complice l’emozione, concede subito il break. Ma Sakkari riesce a far peggio subito dopo, concedendo il controbreak immediato a zero sottolineando la gran reazione di Martina. Però è un fuoco di paglia: la toscana non trova proprio feeling con la battuta e diventa sempre più contratta ogni scambio che passa. Facile per la greca allungare e dominare il set per 6-1: Trevisan male al servizio, con soli 10 punti vinti con il suo fondamentale su 29 totali.

Persa la prima frazione, bisogna cercare un modo per riprendere il filo. A concederlo è proprio la greca, che nel suo game in battuta sbaglia tre volte in fila e dà alla propria avversaria un modo per poter innalzare il morale e la qualità di gioco. In questo set però il servizio sembra essere un optional: diventa una guerra a chi sbaglia di meno, e la numero 20 del seeding ne combina una più di Bertoldo. Martina vola via sul 5-2, ha anche la palla per il set ma Sakkari ritrova un po’ di freddezza, annullando l’avversaria. Per Trevisan è un brutto colpo, da cui non riesce ad alzarsi: nonostante il servizio si fa ribrekkare, per la greca sono dunque quattro game consecutivi. L’azzurra ritrova sostanza al servizio al momento giusto, portandosi al tie break dove si crea un’altra guerra di nervi. Questa volta la sprecona è Sakkari, che ha due palle per chiudere l’incontro: non le sfrutta, e il merito della tennista italiana è quello di combattere come una leonessa. 4 punti in fila e l’azzurra pareggia il conto dei set dopo una lotta di un’ora e 23 minuti.

Perdere il servizio è oramai quasi una normalità, che si conferma a inizio terzo parziale. Ma c’è l’inerzia emotiva, che è tutta dalla parte di Martina dopo una seconda frazione vinta in quel modo. Nel terzo gioco è la prima a mantenere la battuta, e poi conferma il tutto con l’ennesimo break della partita portandosi avanti per 4-1. I game passano e Trevisan ha di nuovo un servizio pesante dalla sua, che stavolta vuol dire quarto turno. Il primo match point se ne va con un dritto a incrociare di Sakkari che tocca (appena) la linea, il secondo con un colpo fuori giri dell’azzurra, ma la terza volta è quella buona. La greca perde la misura del colpo e fa piangere di gioia la nostra portacolori.

Foto: Lapresse