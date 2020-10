LIVE Sinner-Zverev, Roland Garros 2020 in DIRETTA: l’azzurro sogna un match alla pari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma della prima giornata

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Jannik Sinner-Alexander Zverev, match valevole per gli ottavi di finale del tabellone maschile del Roland Garros 2020. L’altoatesino ha raggiunto per la prima volta in carriera la seconda settimana in uno Slam e soprattutto lo ha fatto senza perdere ancora un set. Oggi servirà una grande prestazione per avere la meglio del tennista tedesco.

Zverev ha già messo fine all’avventura di un altro italiano, superando nel terzo turno Marco Cecchinato. Il tedesco è apparso in crescita nel match con il siciliano rispetto alle prime due uscite sulla terra rossa parigina, ma Sinner sta bene ed è in grande forma. La speranza per il nativo di San Candido è quella di poter fare partita pari e a quel punto di giocarsi le chance di vittoria, sognando un incredibile quarto di finale, dove potrebbe esserci la sfida con Rafael Nadal.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Jannik Sinner-Alexander Zverev, match valevole per gli ottavi di finale del tabellone maschile del Roland Garros 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il match è il secondo secondo incontro sul Suzanne Lenglen (programma comincia alla ore 11.00).

