Qualificazioni Roland Garros 2026: tabellone femminile. Trevisan e Pigato tra le azzurre al via

Cinque italiane al via delle qualificazioni femminili del Roland Garros 2026. Un tabellone, questo, che presenta vari nomi di un certo rilievo, da Mona Barthel a Tamara Zidansek, da Sloane Stephens a Bianca Andreescu, da Karolina Pliskova a Kristina Mladenovic. Sei tra i nomi, in breve, che più pesano, e due sono anche ex vincitrici Slam. Ce n’è anche un settimo, di cui si discorrerà.

Innanzitutto, però, veniamo alle azzurre. Lucia Bronzetti si trova a giocare contro una giocatrice che è alle soglie dei 40 anni (che tali saranno il 21 maggio), ma ancora gira il mondo: l’americana Varvara Lepchenko. Possibile un derby con Lucrezia Stefanini, a patto che lei sconfigga la russa Alina Charaeva. Lo spot è quello della lettone Daria Semenistaja.

Dicevamo del settimo nome: è quello di Martina Trevisan, semifinalista nel 2022 e ai quarti nel 2020: per lei la ceca Gabriela Knutson in uno spot che al secondo turno prevede l’ostacolo più duro, l’egiziana Mayar Sherif.

Non fortunatissima Lisa Pigato, che al di là del primo turno con la bielorussa Aliona Falei si ritrova un possibile secondo turno molto complesso con la già citata Stephens, e l’americana entra col ranking protetto. Per Nuria Brancaccio, invece, spot enigmatico che inizia con la spagnola Kaitlin Quevedo: qualche chance ci sarebbe per arrivare fino alla slovena Kaja Juvan al terzo turno.

QUALIFICAZIONI ROLAND GARROS 2026: GLI SPOT DELLE ITALIANE

Semenistaja (LAT) [7]-Shymanovich

Zavatska (UKR)-Zhao (CAN) [PR]

Bronzetti (ITA)-Lepchenko (USA)

Stefanini (ITA)-Charaeva [18]

Sherif (EGY) [9]-Lazaro Garcia (ESP)

Knutson (CZE)-Trevisan (ITA) [PR]

Minnen (BEL)-Gasanova

Klimovicova (POL)-Radivojevic (SRB) [32]

Yue Yuan (CHN) [10]-Dart (GBR)

Sanchez (MEX)-Romero Gormaz (ESP)

Stephens (USA) [PR]-Young Suh Lee (USA)

Falei-Pigato (ITA) [29]

Juvan (SLO) [11]-Siskova (CZE)

Maristany (ESP)-Belgraver (FRA)

Kostovic (SRB)-Mandlik (USA)

Brancaccio (ITA)-Quevedo (ESP) [27]