Martina Trevisan-Swiatek, quarto di finale Roland Garros 2020: data, programma, orario, tv e streaming

Martina Trevisan affronterà Iga Swiatek ai quarti di finale del Roland Garros 2020. L’azzurra ha sconfitto la quotata olandese Kiki Bertens dopo aver già messo a sedere la statunitense Coco Gauff e la greca Maria Sakkari, sta vivendo una settimana semplicemente da sogno sulla terra rossa di Parigi e ora si appresta a incrociare la sorprendente polacca, capace di demolire Simona Halep agli ottavi. La nostra portacolori non ha nulla da perdere e cercherà una nuova magia nella capitale francese, con la concreta possibilità di spingersi addirittura fino alle semifinali, come mai nessuna qualifica è riusdcita a fare nella storia di questo Slam.

La numero 159 al mondo incrocerà la numero 53 del ranking WTA. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Trevisan-Swiatek, quarto di finale del Roland Garros 2020. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e su Sky Go, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. I canali di Eurosport sono visibili in streaming anche su DAZN.

TREVISAN-SWIATEK, QUARTO DI FINALE ROLAND GARROS: DATA, PROGRAMMA, ORARIO

MARTEDÌ 6 OTTOBRE:

Orario da definire Martina Trevisan vs Iga Swiatek

TREVISAN-SWIATEK: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Eurosport.

Diretta streaming su Eurosport Player, su Sky Go e su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

stefano.villa@oasport.it

Foto: Lapresse