Sprazzi di Martina Trevisan nelle qualificazioni del Roland Garros. Avanza anche Lisa Pigato

Buona la prima per Martina Trevisan e Lisa Pigato nelle qualificazioni al Roland Garros. Un esordio sicuramente soddisfacente per le due azzurre, che accedono al prossimo turno e continuano a sognare la partecipazione nel tabellone principale dello Slam francese.

Sicuramente tra le due chi ha avuto meno problemi è Pigato, testa di serie numero ventinove, che ha dominato contro la russa Aliona Falei, numero 234 della classifica mondiale. L’azzurra si è imposta con un perentorio 6-1 6-3 in appena un’ora e quattro minuti di gioco e nel prossimo turno affronterà la vincente del derby americano tra la conosciuta Sloane Stephens e la connazionale Carol Young Suh Lee.

Martina Trevisan ha vissuto momenti indimenticabili a Parigi, dove raggiunse un’incredibile semifinale nel 2022. La tennista toscana ha vissuto le ultime stagioni con tanti problemi fisici, ma non ha mai mollato ed è ripartita. In questo primo turno ha superato in rimonta la ceca Gabriela Knutson con il punteggio di 2-6 6-0 6-2 in un’ora e cinquantasette minuti. Adesso se la vedrà con una tra l’egiziana Maya Sherif e la spagnola Andrea Lazaro Garcia.

Da ricordare che nel tabellone delle qualificazioni per l’Italia sono presenti anche Lucia Bronzetti, Lucrezia Stefanini e Nuria Brancaccio.