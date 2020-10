LIVE Giro d’Italia 2020, Rivolto-Piancavallo in DIRETTA: micidiale arrivo in salita! Vincenzo Nibali e Pozzovivo all’attacco, Almeida in difesa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE dell’attesissima quindicesima tappa del Giro d’Italia 2020 Base Aerea Rivolto-Piancavallo di 185 km. Sarà una frazione che potrebbe cambiare il volto della classifica generale. Dopo la cronometro di ieri Joao Almeida è sempre più leader della Corsa Rosa, toccherà a Vincenzo Nibali, Domenico Pozzovivo e Jakob Fuglsang accendere la corsa con l’obiettivo di recuperare tempo nella generale.

Il percorso della frazione odierna offre il terreno per chi avrà la forza di attaccare di fare la differenza. Dopo 55 km relativamente facili i ciclisti si troveranno ai piedi del primo GPM di giornata il Sella Chianzutan, di seconda categoria di 10,6 chilometri al 5,4% con punte del 9%. Dopo la discesa e un tratto abbastanza vallonato i ciclisti si troveranno ad affrontare l’ascesa di Forcella di Monte Rest lunga 7,4 chilometri al 7,5% con picchi dell’11%. Ancora una discesa che porterà il plotone al GPM di Pala Barzana, l’ultimo GPM di seconda categoria di giornata di 4,4 chilometri al 4,4% ma con punte dell’11%.

Tutto questo sarà solo l’antipasto all’ultima salita di giornata verso Piancavallo. L’ascesa inizierà a circa 15 km dal traguardo con i primi 10 km che avranno un media del 9% di pendenza con punte anche fino al 14%. Dopo una breve spianata a circa 5 km dalla fine si torna a risalire con pendenze intorno all’8%. Come detto, quindi, ci sarà ampio spazio per gli uomini di classifica che intendono recuperare il terreno perduto nelle precedenti tappe da Joao Almeida.

Attualmente Wilco Kelderman è il più vicino al portoghese con 56” di distacco a seguire Pello Bilbao a 2’11” e Brandon McNulty a 2’23”. Grande attenzione su Vincenzo Nibali che per tornare in corsa per la maglia rosa deve necessariamente attaccare visti i 2’30” di distacco. Poco più indietro Domenico Pozzovivo con 2’33” dal leader che potrà contare anche sul supporto di Fausto Masnada che occupa l’ottavo posto nella generale.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della quindicesima tappa del Giro d’Italia 2020 dalle ore 10.30: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti per non perdervi davvero nulla. Buon divertimento!

