Giro d’Italia, Paolo Slongo: “Nibali è andato discretamente. Kelderman è il più forte, noi viviamo alla giornata”

Vincenzo Nibali è incappato in una giornata difficile al Giro d’Italia 2020. Lo Squalo si è infatti staccato dalle ruote di Joao Almeida e Wilco Kelderman quando mancavano nove chilometri dall’arrivo di Piancavallo, la salita conclusiva della 15ma tappa è stata indigesta per il siciliano ed è scivolato al settimo posto in classifica generale. Il capitano della Trek-Segafredo accusa un ritardo di 3’29” dal portoghese Almeida (maglia rosa) e di 3’14”’ dall’olandese Kelderman, il sogno di vincere la Corsa Rosa sembra essere tramontato e bisognerà provare a lottare per agguantare un gradino del podio.

Paolo Slongo, allenatore di Vincenzo Nibali, ha commentato questa domenica difficile ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Questi erano i valori in campo oggi. Lui è andato male per la corsa, ma per i suoi valori è andato discretamente. Il ritmo della Sunweb era talmente forte, ha dovuto mollare e poi si è gestito fino all’arrivo. Kelderman, dopo la crono di ieri e la tappa dura di oggi, ha dimostrato che lui e la squadra sono forti: è uno dei pochi che ha la squadra compatta attorno a lui. Sarà il faro di questo Giro d’Italia, noi siamo ancora più lontani e viviamo alla giornata“.

Foto: Lapresse