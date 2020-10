Giro d’Italia 2020, Giovanni Visconti: “Proverò a difendere la Maglia Azzurra fino a Milano. Voglio un successo di tappa”

Una fuga cercata e voluta. Giovanni Visconti è riuscito a centrare l’attacco giusto nella quindicesima tappa del Giro d’Italia 2020 e, sfruttando un Ruben Guerreiro non al top, ha agguantato la Maglia Azzurra di leader della classifica degli scalatori. Ora l’obiettivo è ovviamente quello di conservarla per la stella della Vini Zabú – Brado – KTM.

Le sue parole nel dopo gara: “Oggi è stata una bella giornata, mi sentivo molto bene e questo è dimostrato dal fatto che la fuga è andata via di forza. Il mio obiettivo primario è sempre quello di vincere la tappa ma salire sul podio con questa maglia è comunque un grande risultato. Proverò a difenderla fino a Milano. Piancavallo è una salita storica e rappresenta una delle grandi imprese di Marco Pantani. Sarebbe stato bello trionfare come feci sul Galibier ma il gruppo non ha lasciato spazio ma state sicuri che ci riproverò nella terza settimana”.

Loading...

Loading...

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse