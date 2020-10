Giro d’Italia 2020, Cesare Benedetti: “Troppi tifosi senza mascherine, possono rovinare la corsa”

Si è conclusa oggi la seconda settimana del Giro d’Italia 2020, domani il secondo giorno di riposo, con un’altra importante tornata di tamponi per tutta la carovana. La speranza è che il plotone possa continuare, senza ulteriori interruzioni, la Corsa Rosa verso Milano: la preoccupazione in gruppo è però molto alta. A sottolinearla sono gli stessi corridori.

Oggi è toccato a Cesare Benedetti, uomo d’esperienza della Bora-hansgrohe, esporre il problema del pubblico presente sulle strade senza mascherine. Le sue parole su Twitter: “A mio modo di vedere, è ancora troppo alta la percentuale delle persone a bordo strada con la mascherina abbassata sul mento. Poi non date la colpa alla bolla. Fa innervosire ed è deludente. Da inizio settembre non sono più entrato neanche a casa dai miei per non compromettere il mio Giro e quello della squadra e c’è ancora gente che ci grida in faccia senza mascherina”.

Foto: Lapresse