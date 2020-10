Giro d’Italia 2020, Jakob Fuglsang: “Tappa dura, per fortuna arriva il giorno di riposo”

Una seconda settimana, tra cronometro di ieri e arrivo in salita di oggi, assolutamente da dimenticare per Jakob Fuglsang al Giro d’Italia 2020. Il danese è passato dall’essere il grande favorito per la vittoria finale, a trovarsi addirittura fuori dalla top-10 parziale, con il successo che sembra ormai pura utopia.

Le sue parole all’arrivo: “È stata una giornata dura, Fabio Felline ha fatto un ottimo lavoro ed è rimasto con me fino alla parte finale dell’ultima salita. Un enorme grazie a lui e anche al resto della squadra. Nella salita conclusiva mi sono ritrovato poi con gli altri rivali in chiave classifica generale e ho cercato di restare con loro. È stato un percorso freddo fino sul traguardo. Ho chiuso nella Top-10, ma per me non ci sono cambiamenti nella classifica generale. Ora non vedo l’ora che arrivi il giorno di riposo”.

Foto: Lapresse