LIVE Sassuolo-Verona 3-3, Serie A calcio in DIRETTA: pareggio che sa di beffa per l’Hellas. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21:43 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata.

Loading...

Loading...

PAGELLE:

Verona: Silvestri 8, Rrahmani 5, Kumbulla 5, Gunter 6.5, Adjapong 5.5, Amrabat 6, Veloso 6, Lazovic 7.5, Pessina 7, Zaccagni 6, Stepinski 7, Badu 5.5, Pazzini, 5.5, Empereur 6, Verre 5.5. All. Juric 6.5

Sassuolo: Consigli 5.5, Muldur 6.5, Magnani 6.5, Peluso 5.5, Kyriakopoulos 5, Locatelli 6.5, Bourabia 5, Berardi 6, Defrel 5, Haraslin 5,5 Caputo 6, Rogerio 7, Obiang 6, Boga 7,5. All. De Zerbi 7

21:33 Finisce così, dopo un secondo tempo da sei gol una partita incredibile. Entrambe le squadre hanno meritato, ma il Sassuolo, quando tutto sembrava finito, ha avuto la forza di rialzarsi e di provarci fino alla fine. Questo pareggio vale tanto per i padroni di casa, che prendonosempre di più le distanze dalla zona retrocessione, ma fa male agli ospiti, che adesso vedono allontanarsi quel sesto posto che vale l’Europa League.

97′ ROGERIO ALL’ULTIMO MINUTO LA METTE ALL’INCROCIO DEI PALI!!!!

95′ Ennesima occasione da gol per il Sassuolo, ultimi minuti di gioco incandescenti.

94′ Silvestri, Silvestri e ancora Silvestri, ancora una parata spettacolare del numero 1.

93′ caputo ha sfiorato il gol del 3-3, la dea bendata sta graziando l’Hellas.

92′ Sette minuti di recupero!

91′ Cambio per il Verona: Zaccagni lascia il campo a Verre.

90′ Ennessima conclusione di Berardi, ma Silvestri è un muro!

88′ Grande intervento difensivo di Gunter, il Sassuolo ci sta provando in tutti i modi.

86′ Silvestri enciclopedico!!! Berardi ha sfiorato il gol del pareggio, ma il portiere del Verona sta continuando ad esprimersi a livelli altissimi.

83′ Finisce le sostituzioni la formazione di casa: Bourabia esce, al suo posto entra Obiang,

82′ Pressing incredebile del Sassuolo, che adesso ci crede.

80′ Locatelli prova a tirare in porta, ma la conclusione è debole e centrale, nessun problema per Silvestri.

79′ Fallo di Ambrabat, calcio di punzione per il Sassuolo.

77′ BOGA RIAPRE LA PARTITA! Destro a giro per Jeremie Boga, il migliore in campo per il Sassuolo, senza se e senza ma.

77′ Riparte il gioco.

74′ Cooling break in corso.

73′ Cambi anche per il Sassuolo: Traore ha preso il posto di Defrel.

72′ Cartellino giallo per Bourabia.

71′ Terza sostituzione per l’Hellas: Veloso ha lasciato il campo a Badu.

70′ Il Verona è veramente ad un passo dalla vittoria, questo gol sa proprio di match point.

69′ PESSINA!!!! Un rimpallo favorisce il Verona, il numero trendadue non poteva sbagliare un “rigore a porta vuota”.

69′ Ancora un intervento importante di Silvestri.

68′ Cartellino giallo per Juric.

67′ Parata spettacolare di Silvstri, su una vera e propria cannonata di Muldur.

65′ Il Sassuolo sta provando ad alzare il baricentro, ma la difesa avversaria tiene testa.

63′ Con la situzione attuale il Verona risponderebbe presente e si porterebbe a 4 punti da quel sesto posto che vale le qualificazioni all’Europa League.

60′ Sostituzione per l’Hellas: esce Stepinski, entra Pazzini.

58′ Tre gol in sei minuti, incredibile!

57′ STEPINSKI!!! Grande cross di Lazovic, poi il nuemro 9 del Verona entra in scivolata e segna di petto!

55′ Cartellino giallo per Stepinski.

54′ Ritmo elevatissimo in quest’inizio di secondo tempo.

53′ RISPONDE BOGA!! Ottimo controllo del neoentrato, che poi calcia un destro incontenibile.

51′ GOOOOOL!!! Cannonata di Lazovic, che si stampa all’incorcio dei pali! Il Verona passa in vantaggio.

49′ Azione infinita in attacco del Sassuolo, che ha sprecato almeno due occasioni per andare in porta.

48′ Per il Verona entra invece Empereur ed esce Kumbulla.

47′ Nel Sassuolo Kyriakopoulos lascia il campo a Rogerio e Haraslin a Boga.

46′ SI RIPARTE!

20:25 I primi 45′ di gioco hanno evidenziato una partita incredibilmente tattica ed equilibrata, nessuna delle due squadre è riuscita a crearsi verie e proprie occasioni da golo, sicuramente il caldo è stato un fattore.

45+3′ Finisce qui il primo tempo!

45+1′ Due minuti di recupero.

44′ Magnani intercetta la conclusione di Lazovic e spedisce la palla in calcio d’angolo.

43′ Calcio di Punizione per il Verona.

40′ Cinque minuti alla fine del primo tempo.

39′ Calcio d’angolo per il Sassuolo, bravo Pessina a non cascare in una serie di finte di Kyriakopoulos.

37′ Locatelli ha provato una rasoiata di destro, ma la difesa veneta si è fatta trovare pronta.

36′ Ingenuità difensiva di Rrahmani, che regala agli avversari un calcio di punizone estremamente pericoloso.

35′ Calcio d’angolo per i padroni di casa.

33′ Ancora una brutta conclusione di sinistro per Veloso.

32′ Brutto fallo di Haraslin su Ambrabat, calcio di punzione ai limiti dell’area per la formazione ospite.

31′ Zaccagni prova la conclusione ma viene murato da Bourabia.

30′ Si può ripartire.

28′ Cooling break in corso.

27′ Bell’intervento difensivo di Adjapong, che blocca il contropiede del Sassuolo.

26′ Cartellino giallo per Giangiacomo Magnani.

25′ Veloso prova un sinistro a giro dalla distanza, ma la conclusione è debole e centrale, nessun problema in porta per Consigli.

23′ Fallo in difesa di Zaccagni, calcio di punizione per il Sassuolo.

21′ Grande azione in attacco di Haraslin, che supera tre avversari in difesa, la sua conclusione viene però intercettata da Silvestri.

20′ Fallo in attacco dei padroni di casa, rimessa dal fondo per Silvestri.

19′ Ancora un corner per il Sassuolo. Primi venti minuti di gioco all’insegna dell’equilibrio.

17′ Prova il traversone Berardi, ma Pessina ha capito tutto e spedisce la palla in rimessa laterale.

15′ Cartellino giallo per Kumbulla, che era già ammonito e di conseguenza salterà la prossima partita.

13′ Adjapong prova a metterla in mezzo, ma la difesa veneta si fa trovare pronta.

10′ Brutto intervento di Rrahmani, che regala una rimessa laterale agli avversari.

8′ Ancora un calcio d’angolo per gli emiliani, inzio di match estremamente avvincente.

7′ Ottimo contropiede della formazione ospite, Gunter mette una pezza. Primo corner del match anche per il Sassuolo.

6′ Miracolo in difesa di Magnani, che regala il primo corner della partita al Verona.

5′ Veloso prova una conclusione dalla distanza, ma la palla finisce ampiamente al di sopra della traversa.

4′ Inizio prepotente del Sassuolo, che sta mantenendo una grande percentuale di possesso palla.

3′ Adjapong tenta subito un cross insidioso, ma Lazovic non ci arriva.

1′ Tutto risolto, si parte!

19:30 C’è qualche problema con il VAR.

19:27 E’ il momento dell’inno della Serie A Tim.

19:24 Tutto pronto al Mapei Stadium, i giocatori e gli arbitri hanno fatto il loro ingresso in campo.

19:20 I veneti non vincono in trasferta da ben cinque gare, l’obiettivo di stasera sarà invertire questo trend negativo.

19:17 Il Verona, in particolar modo, può ancora ambire alle posizioni che permetterebbero l’accesso in Europa League, ma la sfida con formazioni del calibro di Napoli, Milan, Parma, Cagliari e Bologna è tutt’altro che facile.

19:14 Entrambe le squadre sembrano momentaneamente al sicuro dalla zona retrocessione, che dista rispettivamente 8 e 13 punti.

19:11 Il Sssuolo non potrà invece contare su Filippo Romagna e Jeremy Toljan, il primo bloccato da un infortunio al ginocchio, il secondo da uno all’anca.

19:08 Il Verona dovrà fare a meno di Valentin Eysseric per un problema al tendine e di Davide Faraoni.

19:05 I veneti, invece, hanno ottenuto un convincente successo contro il Cagliari (2-1), prima di patire oltremodo contro il Napoli (0-2).

19:02 Gli emiliani vengono da una sconfitta per 4-1 contro l’Atalanta e da un’incoraggiante pareggio (3-3) con l’Inter.

18:59 Il match d’andata ha visto trionfare il Sassuolo, che in casa del Verona ha battuto i veneti con il risultato di 1-0.

18:56 Entrambe le formazioni stanno disputando un campionato al di sopra delle aspettative, il Sassuolo occupa la dodicesima posizione in classifica con 33 punti, il Verona si trova invece in nona piazza con 38.

18:53 Il direttore di gara sarà Antonio Giua, al suo fianco troveremo Alassio, De Meo e Prontera.

18:50 Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, senza tifosi sugli spalti, la formazione di casa proverà a mettere in difficoltà i ragazzi di Ivan Juric, che hanno sempre più nel mirino quel sesto posto che signifca Europa League (Qualificazioni).

18:47 Il Verona (3-4-2-1) risponde con: Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Adjapong, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Stepinski

18:44 Questi gli undici scelti da coach De Zerbi (4-3-3): Consigli; Muldur, Magnani, Peluso, Kyriakopoulos; Locatelli, Bourabia; Berardi, Defrel, Haraslin; Caputo.

18:40 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Sassuolo-Verona, match della ventottesima giornata del campionato italiano di Serie A TIM 2019-2020.

Probabili formazioni Sassuolo-Verona – Presentazione Serie A di oggi

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI MILAN-ROMA DALLE 17.15

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI NAPOLI-SPAL DALLE 19.30

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SAMPDORIA-BOLOGNA DALLE 19.30

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI UDINESE-ATALANTA DALLE 19.30

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI PARMA-INTER DALLE 21.45

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Sassuolo-Verona, match valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie A TIM 2019-2020. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, senza tifosi sugli spalti, la formazione di casa proverà a mettere in difficoltà i ragazzi di Ivan Juric, che hanno sempre più nel mirino quel sesto posto che signifca Europa League (Qualificazioni).

Entrambe le formazioni stanno disputando un campionato al di sopra delle aspettative, il Sassuolo occupa la dodicesima posizione in classifica con 33 punti, il Verona si trova invece in nona piazza con 38. Il rientro, tuttavia, ha visto alti e bassi, sia per l’una, che per l’altra squadra: gli emiliani vengono da una sconfitta per 4-1 contro l’Atalanta e da un’incoraggiante pareggio (3-3) con l’Inter, i veneti, invece, hanno ottenuto un convincente successo contro il Cagliari (2-1), prima di patire oltremodo contro il Napoli (0-2). La voglia della formazione ospite sarà sicuramente quella di ribaltare il risultato del match del girone d’andata, quando il Sassuolo era riuscito ad espugnare lo Stadio Marcantonio Bentegodi con il risultato di 1-0. Entrambe le squadre sembrano momentaneamente al sicuro dalla zona retrocessione, che dista rispettivamente 8 e 13 punti, il Verona, in particolar modo, può ancora ambire alle posizioni che permetterebbero l’accesso in Europa League, ma la sfida con formazioni del calibro di Napoli, Milan, Parma, Cagliari e Bologna è tutt’altro che facile.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Sassuolo-Verona, match della ventottesima giornata del campionato di Serie A TIM 2019-2020, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi nulla, si parte alle ore 19:30!

PROBABILI FORMAZIONI:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Magnani, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi Verona (3-4-2-1): Silvestri, Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Adjapong, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto:LaPresse