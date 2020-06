Highlights Sassuolo-Verona 3-3: video, gol e sintesi. Tutte le reti nella ripresa, Rogerio pareggia con una perla!

Ci si attendeva un match ricco di gol ed emozioni al Mapei Stadium di Reggio Emilia, e così è stato. L’Hellas Verona viene riacciuffata al 97mo minuto in casa del Sassuolo sul punteggio di 3-3 al termine di una sfida che ha davvero regalato colpi di scena a non finite. Gli scaligeri sono passati in vantaggio ad inizio ripresa con Lazovic, prima del pareggio immediato di Boga, appena entrato in campo. Gialloblù di nuovo avanti dopo pochi istanti con Stepinski, quindi 3-1 di Pessina. Tutto finito? Assolutamente no. Ci pensa il solito Boga con un bellissimo gol a riaprire i conti ma l’assalto conclusivo non è che iniziato. Al 97mo minuti un missile di Rogerio fissa addirittura il punteggio sul 3-3 con una perla all’incrocio dei pali. Andiamo, quindi, a rivedere le immagini più importanti del match Sassuolo-Hellas Verona.

HIGHLIGHTS SASSUOLO-VERONA

IL GOL DELL’1-0 DI LAZOVIC

IL GOL DELL’1-1 DI BOGA



LA RETE DEL NUOVO VANTAGGIO DI STEPINSKI 2-1

IL GOL DEL 3-1 DI PESSINA

LA RETE DEL 2-3 DI BOGA

IL GOL DEL 3-3 CONCLUSIVO DI ROGERIO





Foto: Lapresse