Serie A 2020: Milan-Roma sfida clou della giornata, trasferte insidiose per Inter e Atalanta

Si conclude quest’oggi con le ultime sei partite il programma della 28ma giornata di Serie A, dopo i quattro anticipi andati in scena tra venerdì e sabato. La sfida odierna più importante ed interessante è indubbiamente quella di San Siro tra Milan e Roma, in campo alle ore 17.15 per raccogliere punti pesanti in ottica europea. I padroni di casa, ancora privi di Ibrahimovic per infortunio, vogliono dare continuità al convincente successo esterno di Lecce per provare a staccare le rivali (Parma e Verona su tutte) nella corsa al settimo posto mentre i giallorossi vanno a caccia della quarta vittoria di fila in campionato per tenere in vita le speranze di qualificazione in Champions League.

Una rincorsa al quarto posto che dipenderà però in primis dal rendimento dell’Atalanta di Gasperini, a +6 sulla quinta piazza della Roma ed in striscia positiva di vittorie da cinque turni consecutivi in Serie A (7 se aggiungiamo il doppio confronto di Champions col Valencia). I bergamaschi saranno di scena in trasferta con l’Udinese per proseguire la sequenza di successi e soprattutto per consolidare l’ultimo piazzamento utile in zona Champions, mentre i friulani devono rialzare la testa dopo il k.o. col Torino in modo da portare a casa punti fondamentali per la salvezza. Oltre ad Udinese-Atalanta, alle ore 19.30 si svolgeranno altri tre match in contemporanea: Napoli-Spal, Sampdoria-Bologna e Sassuolo-Verona.

Al San Paolo i partenopei puntano alla quinta affermazione di seguito in campionato dopo il trionfo in Coppa Italia per continuare a crescere sotto la gestione Gattuso e per provare ad inseguire ancora una disperata rincorsa Champions, ma dall’altra parte i ferraresi sono affamati di punti decisivi nella bagarre per non retrocedere. A Genova va in scena uno scontro salvezza specialmente per i padroni di casa, pericolosamente vicini al terzultimo posto, mentre i felsinei cercano di tornare ad un successo che manca dallo scorso 7 febbraio (cinque giornate fa). Al Mapei Stadium di Reggio Emilia si confrontano invece le ambizioni europee di Sassuolo e Verona, con gli emiliani che devono però blindare ancora la permanenza nella massima serie.

Il 28° turno andrà in archivio con il posticipo delle ore 21.45 tra Parma e Inter, rispettivamente impegnate nella lotta per Europa League e Scudetto con poche chance di raggiungere l’obiettivo. I ducali sarebbero anche virtualmente settimi e dunque qualificati per preliminari di Coppa, ma dovranno vedersela fino alla fine della stagione con un Milan apparentemente in forma e complessivamente superiore alla formazione allenata da D’Aversa. Per quanto riguarda i nerazzurri invece ci sono addirittura 11 punti da recuperare alla Juventus (ma con una partita in più da giocare) dopo il rocambolesco pareggio casalingo con il Sassuolo, dunque sembra alquanto improbabile tornare in lizza per il titolo nelle prossime settimane.

