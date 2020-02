‘Sognando l’Olimpo’: Giorgia Villa, la stella delle Fate è pronta a splendere a Tokyo 2020

La medaglia di bronzo conquistata dalla Nazionale di ginnastica artistica femminile (dopo quasi 70 anni) nel concorso generale agli ultimi Campionati Mondiali di Stoccarda, è sicuramente una delle tre imprese sportive azzurre del 2019. E Giorgia Villa è stata una delle protagoniste di questo storico risultato, assieme alle altre Fate dell’artistica in rosa che hanno, inoltre, ottenuto il pass (a squadre) per Tokyo 2020.

Giorgia Villa è nata a Ponte San Pietro il 23 febbraio del 2003 (dunque è prossima a compiere 17 anni). Si è avvicinata alla ginnastica artistica all’età di tre anni, ed è stato amore a prima vista. A soli 10 anni, ha lasciato la sua famiglia per trasferirsi a Brescia, da Enrico Casella e dalla sua Brixia, che è la società più prestigiosa del Bel Paese per quanto riguarda la sezione femminile di questa disciplina. Con la squadra bresciana ha stradominato le ultime stagioni della Serie A, molte volte anche al fianco del suo idolo Vanessa Ferrari.

Come ogni adolescente, Giorgia è molto attiva sui social e possiede migliaia di followers, soprattutto coetanei. Nel 2017 ha partecipato alla realizzazione della serie su YouTube “Fate”, che racconta la vita delle atlete che si allenano precisamente al Centro Sportivo della Brixia. Le sue passioni, oltre alla ginnastica, sono ascoltare musica, andare a ballare con gli amici e fare shopping.

Quali sono i punti di forza della bergamasca? La determinazione, la tenacia, lo spirito di sacrificio, ma soprattutto il tirare fuori il meglio di sé nelle gare che contano, da vera agonista. Sentirsi responsabilizzata come stella della squadra non la spaventa per nulla, anzi la carica ancora di più. I suoi attrezzi preferiti sono le parallele e la trave (anche se prima non le piaceva), mentre quello che ama di meno è il corpo libero. Proprio sulla trave ha ottenuto un punteggio stratosferico nella prima tappa di Serie A poche settimane fa a Firenze (grazie all’introduzione di nuovi elementi).

Loading...

Loading...

Villa esordisce in Nazionale junior nel 2015, partecipando al Trofeo “Cittá di Jesolo” e anche in Serie A debutta lo stesso anno con la Brixia Brescia. I primi lampi di classe si intravedono nel 2016, quando ottiene i sei titoli a disposizione nel Torneo Internazionale di Combs la Ville, oltre ad un terzo posto alle parallele al Trofeo di Jesolo. La stessa cittadina veneta purtroppo non le porta fortuna nel 2017, quando si rompe il tendine d’Achille e praticamente perde tutta la stagione agonistica. Prima dell’infortunio, si era distinta nell’International Gymnix a Montreal, dove era giunta seconda con la squadra e terza nel concorso all-around.

I timori per le ripercussioni dell’infortunio spariscono nel 2018, quando Giorgia dimostra al mondo di che pasta è fatta. Le due principali manifestazioni di quella stagione sono un’apoteosi: agli Europei junior di Glasgow arrivano tre ori (squadra, all-around e trave) e due argenti (volteggio e corpo libero), mentre ai Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires si laurea campionessa olimpica di categoria nell’all-around e domina anche al volteggio ed al corpo libero, con la ciliegina dell’argento alle parallele. Questi risultati la consacreranno come una delle atlete copertina di quei Giochi.

In preparazione ai Giochi nipponici, l’azzurra prenderà parte a due tappe della World Cup all-around, cercando, allo stesso tempo, di qualificare un’altra ginnasta azzurra a Tokyo (pass non nominale alle prime tre Nazionali nella classifica finale), oltre alle quattro della squadra. Proiettandoci verso l’estate, le maggiori possibilità di podio a Cinque Cerchi per Giorgia Villa arriveranno, oltre che dalla gara a squadre, dalle parallele e dal volteggio (dove possiede i codici più alti), ma anche alla trave potrebbe darci delle grandi soddisfazioni con il suo nuovo esercizio, anche se le avversarie non staranno certo a guardare, a cominciare da statunitensi, russe e cinesi.

Possibilità di podio a Tokyo 2020 (da 1 a 5 stelle): ***

Maurizio Contino

NELLE PUNTATE PRECEDENTI…

Prima puntata: Marco Lodadio

Seconda puntata: Simona Quadarella

Terza puntata: Gianmarco Tamberi

Quarta puntata: Stefanie Horn

Quinta puntata: Gerhard Kerschbaumer

Sesta puntata: Diana Bacosi

Settima puntata: Luca Curatoli

Ottava puntata: Rachele Bruni

Nona puntata: Marco Suppini

Decima puntata: Elena Micheli

Undicesima puntata: Ludovico Fossali

Dodicesima puntata: Eleonora Anna Giorgi

Tredicesima puntata: Frank Chamizo

Quattordicesima puntata: Alice Volpi

Quindicesima puntata: Simone Giannelli

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Simone Ferraro/FGI