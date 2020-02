‘Sognando l’Olimpo’: Alice Volpi insegue due medaglie al debutto ai Giochi

Alice Volpi è attualmente una delle punte di diamante della squadra di fioretto femminile azzurra, fa parte del “Dream Team” della scherma del Bel Paese che poche settimane fa ha raggiunto la matematica certezza del pass a Cinque Cerchi come team, e che automaticamente dà la possibilità di gareggiare a tre azzurre nella gara individuale. Tenendo conto che Volpi, Di Francisca ed Errigo dovrebbero disputare la gara individuale, rimarrebbe unicamente un posto disponibile per i Giochi, come riserva della squadra. Ricordiamo che la gara a squadre di fioretto femminile non si è disputata a Rio 2016 per la vecchia rotazione delle specialità della scherma nel programma olimpico, questo vuol dire che il nostro Dream Team potrà difendere il titolo conquistato a Londra 2012.

Alice Volpi è nata a Siena il 15 aprile 1992, da padre senese e madre brasiliana, originaria di Rio de Janeiro, ha un’altezza di 177 cm per un peso forma di 64 kg e fa parte del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato (Fiamme Oro). Sportivamente parlando è cresciuta presso il CUS Siena, sotto la guida del maestro Daniele Giannini. Fin dal suo esordio nelle categorie giovanili, Alice è sempre stata ai vertici: dal 2009 fino al 2012 la toscana ha inanellato medaglie internazionali individuali ed a squadre tra le Under 20, tra le quali spiccano un oro individuale e due a squadre nei Mondiali di categoria. Addirittura da junior conquista il primo podio nel circuito di World Cup senior, con il secondo posto ottenuto a Shanghai nel 2012.

Il primo oro conquistato da senior in una grande manifestazione, la senese lo ottiene nella prima edizione dei Giochi Europei a Baku nel 2015. In quella stagione vincerà anche il bronzo individuale e l’argento a squadre alle Universiadi di Kazan e, proprio verso la fine dell’anno Alice prende la decisione che cambierà (in senso positivo) la sua carriera agonistica, trasferendosi presso il Club Scherma Jesi, sotto la guida della grande Giovanna Trillini (oro individuale a Barcellona 1992). Da quel momento inizia una lunga serie di prestigiosi risultati nelle principali competizioni internazionali della disciplina. Fino ad oggi, il suo palmares parla di due ori (di cui uno individuale a Wuxi 2018) e tre argenti ai Campionati Mondiali Assoluti, due ori, un argento e quattro bronzi ai Campionati Europei, un oro e un bronzo ai Giochi Europei, oltre a quattro successi in gare di Coppa del Mondo senior, l’ultima delle quali giunta a dicembre a Parigi (doppietta toscana con il secondo posto di Martina Batini).

Alice, “cuore italiano, sangue brasileiro”, come lei stessa si definisce, ha come punti di forza un’assidua perseveranza ed una grande intelligenza tattica, che la proiettano come una delle principali candidate per il podio a Tokyo 2020 (al suo debutto a Cinque Cerchi). In terra nipponica le principali rivali (oltre alle connazionali Errigo e Di Francisca) saranno le russe (CIO permettendo), capitanate dalla fuoriclasse Inna Deriglazova, autentico spauracchio delle azzurre e con cui la senese ha dato vita a duelli stratosferici negli ultimi due anni. Questa volta l’opportunità di andare sul podio sarà doppia, ed Alice Volpi vuole sognare in grande.

Possibilità di podio a Tokyo 2020 (da 1 a 5 stelle): *****

Maurizio Contino

Foto: Bizzi Federscherma