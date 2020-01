‘Sognando l’Olimpo’: Eleonora Anna Giorgi ed il ritorno al primo amore, la 20 km di marcia

Eleonora Anna Giorgi è una delle nostre punte principali nell’atletica leggera, nello specifico nella marcia (assieme ad Antonella Palmisano), in ottica Tokyo 2020. E’ stata l’unica medagliata dell’intera delegazione azzurra ai Campionati Mondiali di Doha dello scorso ottobre, anche se la 50 km non è specialità olimpica al femminile (lo saranno unicamente i 20 km). Il podio iridato, assieme alla stupenda vittoria in Coppa Europa ad Alytus con il nuovo primato europeo (4h04’50”), hanno caratterizzato la straordinaria annata 2019. Risultati che le sono valsi il riconoscimento come miglior atleta femminile dell’anno da parte della FIDAL.

Eleonora è nata a Milano il 14 settembre 1989. E’ alta 163 cm per un peso forma di 52 kg. E’ tesserata per le Fiamme Azzurre ed è allenata dall’ex cinquantista azzurro Giovanni Perricelli (argento iridato nel 1995). Proviene dalla società Atletica Lecco Colombo Costruzioni, e dal 2004 si è avvicinata al mondo dell’atletica, ma nel mezzofondo (con gli 800 metri), poi dal 2007, per le conseguenze di un infortunio, è passata definitivamente alla disciplina del tacco e punta, manifestando da subito buone doti per questa specialità. Andando oltre lo sport, Giorgi si è laureata nel 2011 in Economia Aziendale e Management presso l’Universitá Luigi Bocconi, e frequenta attualmente il Master in Management e Marketing dello Sport.

Nelle categorie Junior e Promesse (Under 23), la lombarda ha vinto svariati titoli italiani indoor e outdoor, oltre alla medaglia di bronzo agli Europei Under 23 di Ostrava (Rep. Ceca) nel 2011, nei 20 km di marcia. Quelle di Londra 2012 sono state le prime Olimpiadi per Giorgi, dove è arrivato un tredicesimo posto con il tempo di 1h29’48”. Nel 2013 invece sono arrivati il decimo posto ai Mondiali di Mosca e, soprattutto, la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo di Mersin (Turchia).

Gli anni 2014 e 2015 sono sicuramente stati i migliori dal punto di vista cronometrico per la 30enne: sono arrivati il record italiano sui 3000 metri di marcia indoor (11’50″08), la miglior prestazione mondiale sui 5000 metri di marcia in pista (20’01″80), ed una serie di miglioramenti nei 20 km di marcia su strada che l’hanno portata a sbriciolare diverse volte il primato nazionale assoluto, fino allo stratosferico 1h26’17” con cui ha vinto la medaglia d’argento in Coppa Europa di marcia in Spagna (Murcia) nel maggio 2015 (record tuttora imbattuto).

Loading...

Loading...

A partire dal 2016, la lombarda sembra entrare in un periodo buio di involuzione tecnica, con una raffica di squalifiche che ne minano le certezze (Mondiali di marcia a squadre, Olimpiadi di Rio 2016, Europei di Berlino 2018), mentre quando non viene squalificata ottiene risultati al di sotto delle attese (Mondiali Londra 2017, Mondiali Taicang 2018). Oltre ai risultati negativi, Eleonora deve subire anche un intervento al ginocchio nel dicembre 2016. Queste prestazioni le fanno decidere, assieme al suo staff, che era giunto il momento di cambiare impostazione, e così ad ottobre 2018 annuncia il passaggio dalla 20 km alla 50 km di marcia, ottenendo poi nel 2019 i risultati sopraccitati.

Questa stagione, quella olimpica, verrà impostata su un doppio binario: prima parte dedicata a preparare la 50 km di marcia dei Mondiali a squadre di Minsk (2 maggio),seconda parte finalizzata ovviamente alla 20 km a Cinque Cerchi (a Sapporo il 7 agosto). Dunque ci sarà ritorno al primo amore. Certamente, rispetto al passato recente, Giorgi ha acquisito nuove convinzioni e dovrebbe aver risolto i problemi tecnici che la tormentavano nei 20 km, e tutta l’esperienza maturata in questi anni le sarà utile per ritornare al vertice.

Possibilità di podio a Tokyo 2020 (da 1 a 5 stelle): **

Maurizio Contino

NELLE PUNTATE PRECEDENTI…

Prima puntata: Marco Lodadio

Seconda puntata: Simona Quadarella

Terza puntata: Gianmarco Tamberi

Quarta puntata: Stefanie Horn

Quinta puntata: Gerhard Kerschbaumer

Sesta puntata: Diana Bacosi

Settima puntata: Luca Curatoli

Ottava puntata: Rachele Bruni

Nona puntata: Marco Suppini

Decima puntata: Elena Micheli

Undicesima puntata: Ludovico Fossali

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIDAL Colombo