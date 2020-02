VIDEO Sofia Goggia, brutta caduta nel superG di Garmisch: l’azzurra è dolorante al braccio sinistro

Sofia Goggia è caduta malamente durante il superG di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. L’azzurra è scivolata a terra in un tratto particolarmente complicato della pista tedesca, è andata a sbattere contro una porta e poi è finita nella reti. Ci sono stati attimi di apprensione per la bergamasca che però si è rialzata da sola e ha rimesso gli sci anche se la Campionessa Olimpica di discesa ha preso una botta al braccio sinistro tanto che è già stata trasportata in ospedale per degli accertamenti medici. Di seguito il VIDEO della caduta di Sofia Goggia nel superG di Garmisch.

Foto: Pier Colombo