Sci alpino, Sofia Goggia cade nel superG di Garmisch: come sta l’azzurra? Dolore al braccio sinistro, condizioni da valutare

Sofia Goggia è caduta malamente durante il superG di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. La Campionessa Olimpica di discesa si è inclinata troppo in un passaggio ostico della pista tedesca, ha toccato con lo scarpone ed è volata a terra andando tra l’altro a sbattere pesantemente contro una porta e finendo nelle reti.

Ci sono stati attimi di apprensione per la bergamasca che però si è rialzata sui suoi piedi e ha rimesso anche gli sci, la speranza è che si tratti soltanto di una botta e che non ci siano degli infortuni ben più gravi. L’azzurra è alla seconda caduta importante di questa stagione dopo quella di due settimane fa a Bansko, in Bulgaria aveva poi saltato due gare per precauzione ed era tornata protagonista nello scorso weekend a Rosa Khutor prima del quarto posto di ieri in discesa sempre a Garmisch.

Come sta Sofia Goggia dopo questa caduta? Abbiamo detto che si è rialzata da sola e che ha rimesso gli sci ai piedi ma è parsa dolorante al braccio sinistro e le condizioni fisiche sono ancora tutte da valutare. L’atleta si sottoporrà ai dovuti controlli medici nelle prossime ore presso l’ospedale di Garmisch (dove è già stata trasportata) e vedremo quale sarà il responso dello staff, nel prossimo fine settimana sono in programma un gigante e uno slalom a Kranjska Gora prima del lungo weekend veloce a Crans Montana.

Foto: Lapresse