LIVE F1, Test Montmelò 2020 in DIRETTA: nuovo approccio per la Ferrari. Leclerc: “Il passato insegna”

18.05 La nostra lunga diretta volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OASport per la seconda giornata di test.

18.04 Di seguito la classifica finale del day-1 a Barcellona:

1 Lewis Hamilton GBR Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1m16.976s 94

2 Valtteri Bottas FIN Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1m17.313s 79

3 Sergio Perez MEX BWT Racing Point F1 Team 1m17.375s 58

4 Max Verstappen NED Aston Martin Red Bull Racing 1m17.516s 168

5 Daniil Kvyat RUS Scuderia AlphaTauri Honda 1m17.698s 116

6 Carlos Sainz ESP McLaren F1 Team 1m17.842s 161

7 Daniel Ricciardo AUS Renault F1 Team 1m17.873s 56

8 Esteban Ocon FRA Renault F1 Team 1m18.004s 62

9 George Russell GBR ROKiT Williams Racing 1m18.168s 73

10 Lance Stroll CAN BWT Racing Point F1 Team 1m18.282s 51

11 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari Mission Winnow 1m18.289s 132

12 Nicholas Latifi CAN ROKiT Williams Racing 1m18.382s 63

13 Robert Kubica POL Alfa Romeo Racing Orlen 1m18.386s 59

14 Kevin Magnussen DEN Haas F1 Team 1m18.466s 105

15 Antonio Giovinazzi ITA Alfa Romeo Racing Orlen 1m20.096s 79

18.02 Le Frecce d’Argento hanno impressionato positivamente lanciando subito un segnale di forza agli avversari, mentre Red Bull e Ferrari non hanno spinto fino in fondo lavorando sul passo gara e sull’affidabilità.

18.00 BANDIERA A SCACCHI! Si chiude qui la prima giornata di test a Barcellona con la Mercedes di Lewis Hamilton davanti a tutti.

17.58 Magnussen completa il 100° giro di giornata con la Haas e completa il quadro dei 10 team di Formula 1 capaci di raggiungere questo traguardo.

17.55 Niente da fare, Leclerc non chiude il giro e rientra probabilmente per l’ultima volta ai box. Verstappen nel frattempo sale a 165 giri all’attivo con la Red Bull.

17.53 Ultimo passaggio in 1’51″7 per Hamilton con gomme C3 sulla Mercedes. Leclerc si lancia per un accenno di simulazione di passo gara con le C2.

17.51 Un’altra prova di pit-stop per i meccanici della Rossa. In questo caso l’operazione è stata più lenta del solito a causa di un’indecisione sull’anteriore destra.

17.50 Pit-stop Ferrari con Leclerc che monta gomma bianca per gli ultimi dieci minuti della sessione prima della bandiera a scacchi.

17.48 Leclerc sempre in pista con gomme C3 usate per completare il programma di lavoro odierno.

17.44 Kvyat impegnato in una simulazione di passo gara con l’AlphaTauri. Il russo gira in 1’25″4 con gomme C3.

17.42 Giovinazzi rimane in 15ma e ultima posizione con l’Alfa Romeo senza aver mai provato un time-attack. L’azzurro si sta concentrando esclusivamente sul passo gara.

17.40 Max Verstappen raggiunge quota 160 giri con la Red Bull. Grandissimo lavoro per Red Bull e Mercedes, mentre Ferrari ha girato meno rispetto alla prima giornata della passata stagione.

17.37 Daniil Kvyat si aggiunge alla lista di piloti capaci di completare almeno 100 giri in questa prima giornata di test. Hamilton ne ha percorsi 84 solo nel pomeriggio.

17.34 La Ferrari, nella giornata di domani, dovrebbe schierare ancora Charles Leclerc al mattino per poi lasciare spazio a Sebastian Vettel nel pomeriggio.

17.30 A mezz’ora dalla bandiera a scacchi, tornano in pista sia Ferrari che Mercedes per un ultimo run.

17.28 Daniel Ricciardo si migliora e va davanti al compagno di squadra Ocon in settima posizione a 0.897 da Hamilton con gomma dura.

17.26 I meccanici della Rossa stanno lavorando sul posteriore della SF1000. Ci sarà tempo per un ultimo run del monegasco in questo day-1?

17.24 In pista attualmente Ricciardo, Latifi e Sainz. Ancora ferma ai box la Ferrari di Leclerc.

17.21 Di seguito un raffronto tra Verstappen e Giovinazzi nella chicane che porta all’ultima curva del circuito del Montmelò:

17.18 Con il calare del tramonto cominciano ad abbassarsi notevolmente le temperature a Barcellona. Sarà abbastanza complicato far segnare delle ottime prestazioni in questi ultimi 42 minuti di giornata.

17.16 Leclerc è sceso dalla macchina ed è uscito dal box, vedremo se il monegasco rientrerà ancora in pista magari negli ultimi minuti.

17.14 Lewis Hamilton ha fatto segnare il miglior crono assoluto di giornata nel T1 e nel T2, mentre Bottas si è superato nel T3.

17.12 Leclerc rientra ai box dopo aver concluso l’ennesimo long-run di giornata. A poco meno di 50 minuti dalla fine della sessione, la Ferrari ha già percorso 114 giri.

17.10 Leclerc prosegue nel suo lavoro sul passo gara con gomme C3. 1’22″2 l’ultimo passaggio del monegasco con la Ferrari.

17.08 Da sottolineare il fatto che la Ferrari non ha praticamente mai usato il DRS con Leclerc in questa prima giornata di test.

17.06 Verstappen supera anche quota 150 giri e rimane in vetta alla classifica dei piloti più attivi davanti a Sainz (140).

17.04 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Lewis Hamilton GBR Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1m16.976s 72

2 Valtteri Bottas FIN Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1m17.313s 79

3 Sergio Perez MEX BWT Racing Point F1 Team 1m17.375s 58

4 Max Verstappen NED Aston Martin Red Bull Racing 1m17.516s 149

5 Daniil Kvyat RUS Scuderia AlphaTauri Honda 1m17.698s 90

6 Carlos Sainz ESP McLaren F1 Team 1m18.001s 138

7 Esteban Ocon FRA Renault F1 Team 1m18.004s 62

8 Daniel Ricciardo AUS Renault F1 Team 1m18.096s 36

9 George Russell GBR ROKiT Williams Racing 1m18.168s 73

10 Lance Stroll CAN BWT Racing Point F1 Team 1m18.282s 31

11 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari Mission Winnow 1m18.289s 109

12 Nicholas Latifi CAN ROKiT Williams Racing 1m18.382s 55

13 Robert Kubica POL Alfa Romeo Racing Orlen 1m18.386s 59

14 Kevin Magnussen DEN Haas F1 Team 1m18.466s 92

15 Antonio Giovinazzi ITA Alfa Romeo Racing Orlen 1m20.096s 50

17.01 Hamilton torna ai box dopo aver impressionato con le gomme a mescola C2. Verstappen continua a girare invece con le C3.

16.59 Verstappen in precedenza si è migliorato ed ha firmato il quarto tempo con gomma gialla in 1’17″5 a 540 millesimi dalla vetta.

16.57 Charles Leclerc impegnato in una simulazione di passo gara con carico di carburante. Ultimo passaggio interessante in 1’21″4

16.55 Sbavatura per Verstappen nel T2. L’olandese passa dalla pit-lane e poi rientra in pista per cominciare un nuovo run.

16.52 Red Bull di nuovo in azione con gomme C3. Verstappen potrebbe mettere in discussione la leadership di Hamilton.

16.48 Hamilton si è rilanciato dopo un giro di cool-down ma ha commesso un errore in curva 1 dovendo così rallentare. Il britannico però è già a quota 10 giri con il nuovo set di gomme C2.

16.45 Hamilton fantastico! Si migliora di due millesimi e si conferma al comando della classifica in 1’16″976 con gomme C2.

16.43 Ecco alcuni scatti della sessione pomeridiana del day-1 a Barcellona:

16.40 Molto costante il ritmo di Verstappen sull’1:19 medio-alto. Buone sensazioni per la Red Bull in questa prima giornata ufficiale di test.

16.37 Verstappen è andato oltre quota 140 giri con la Red Bull. L’anno scorso Sebastian Vettel completò 169 tornate con la Ferrari nel day-1.

16.35 Antonio Giovinazzi ha completato un run di 20 giri circa su gomma C2 al volante dell’Alfa Romeo, mentre in questo momento sono impegnati solo Verstappen e Latifi.

16.31 Buonissima quarta piazza per l’AlphaTauri con Daniil Kvyat staccato di sette decimi dalla vetta montando gomme C2.

16.28 Lewis Hamilton detta sempre il passo con tre decimi di vantaggio sul compagno di squadra Bottas e sulla Racing Point di Perez. Ferrari distante oltre 1″ con Leclerc.

16.25 Verstappen gira sotto il muro dell’1:20 con pneumatici C2 in una simulazione di long-run a basso carico di carburante.

16.23 Il long-run di Hamilton con gomme C2 dovrebbe essersi concluso, mentre attualmente è in pista la Red Bull di Verstappen sempre con gomma bianca.

16.21 Di seguito un confronto ravvicinato tra Max Verstappen e Carlos Sainz nella prima variante del Montmelò:

16.19 Carlos Sainz supera quota 130 giri percorsi quest’oggi con la McLaren e completa dunque la distanza di un doppio Gran Premio.

16.16 Mercedes impressionante fino a questo momento dal punto di vista delle prestazioni e dell’affidabilità, Red Bull e Ferrari inseguono.

16.12 Hamilton in pista con gomme C2 per accumulare chilometri e confidenza al volante della W11. Ferrari e Mercedes non sono impegnate attualmente in una simulazione di passo gara a parità di condizioni.

16.10 Leclerc completa il 100° giro della giornata tagliando il traguardo in 1’21″8 sempre con gomme C3.

16.08 Molto interessante il ritmo di Leclerc con carico di carburante, vedremo se il monegasco riuscirà a tenere questo passo a lungo.

16.05 Il monegasco sta lavorando sul passo gara con gomme C3 e fa segnare un 1’22″2 come primo giro lanciato del run.

16.03 Lewis Hamilton torna in pista con la Mercedes per proseguire il programma di lavoro. Si rilancia anche Charles Leclerc con la Rossa!

16.00 AGGIORNAMENTO TEMPI A 2:00 DALLA CONCLUSIONE

1 Hamilton Mercedes 1m17.293s 2 Bottas Mercedes 1m17.313s 3 Perez Racing Point 1m17.375s 4 Verstappen Red Bull 1m17.787s 5 Sainz McLaren 1m18.001s 6 Ocon Renault 1m18.004s 7 Russell Williams 1m18.168s 8 Kvyat AlphaTauri 1m18.219s 9 Leclerc Ferrari 1m18.289s 10 Stroll Racing Point 1m18.351s 11 Kubica Alfa Romeo 1m18.386s 12 Magnussen Haas 1m18.466s 13 Latifi Williams 1m18.896s 14 Ricciardo Renault 1m19.024s 15 Giovinazzi Alfa Romeo 1m20.096s

15.57 Charles Leclerc ci smentisce e torna in pista con la SF1000. Vediamo come chiuderà la prima giornata il monegasco…

15.54 In macchina con Nicholas Latifi sulla sua Williams. Le vetture 2020 sembrano davvero dei missili

15.52 Mancano poco più di 2 ore al termine. Ferrari molto nascosta fino a questo momento. Non un primo giorno scintillante per la SF1000

15.50 Verstappen e Sainz continuano nelle rispettive maratone. Leclerc invece è ancora fermo ai box.

15.48 Dopo una prova di partenza torna in scena ancora con le gomme medie Lewis Hamilton.

15.46 Anche Carlos Sainz continua ad inanellare giri su giri. Lo spagnolo tocca quota 111. Daniil Kvyat intanto è di nuovo in pista con le hard.

15.44 Una visione ravvicinata della Racing Point 2020. La vettura appare completamente rivoluzionata con alcuni dettagli simili alle Mercedes

15.42 Per la Mercedes il computo totale arriva ora a 116 giri, mentre Max Verstappen è a 118. Nel frattempo Daniel Ricciardo spinge con le medie ma rimane 14esimo in 1:19.024.

15.40 Lewis Hamilton si dice pronto per i test. Visti i tempi e come sta guidando la sua W11 si potrebbe dire che stia ampiamente confermando il proposito…

15.38 Fa davvero effetto vedere George Russell con la Williams in settima posizione. Se ci ricordiamo, infatti, un anno fa la scuderia inglese iniziò i suoi test in ampio ritardo, non presentando la vettura nelle prime giornate

15.36 Sono 15 i piloti che hanno messo a segno tempi nella giornata odierna. Il primo è Lewis Hamilton, chiude la fila, invece, Antonio Giovinazzi.

15.34 Carlos Sainz si iscrive al Club dei 100 giri con la sua McLaren. Tanto lavoro per la sua MCL35.

15.32 Inizia la giornata di Daniel Ricciardo. L’australiano della Renault con gomme medie chiude in 1:20.363 a 3.070 da Hamilton.

15.30 AGGIORNAMENTO TEMPI A 2:30 DALLA CONCLUSIONE

DRIVER TEAM TIME 1 Hamilton Mercedes 1m17.293s 2 Bottas Mercedes 1m17.313s 3 Perez Racing Point 1m17.375s 4 Verstappen Red Bull 1m17.787s 5 Sainz McLaren 1m18.001s 6 Ocon Renault 1m18.004s 7 Russell Williams 1m18.168s 8 Kvyat AlphaTauri 1m18.219s 9 Leclerc Ferrari 1m18.289s 10 Stroll Racing Point 1m18.351s 11 Kubica Alfa Romeo 1m18.386s 12 Magnussen Haas 1m18.466s 13 Latifi Williams 1m18.896s 14 Giovinazzi Alfa Romeo 1m20.096s

15.28 Le immagini del secondo testacoda di Verstappen

15.26 Ancora un testacoda per Max Verstappen nel settore conclusivo. L’olandese ha perso la sua RB16 nello stesso punto di prima

15.24 1.17.293!!!!!! HAMILTON SALE IN VETTA!!!!!!!!! L’inglese con gomme medie va a superare Bottas per 20 millesimi. La Mercedes inizia davvero alla grande questi test!

15.22 Momento tranquillo in pista, con Max Verstappen che continua a macinare chilometri, mentre è in azione anche Lewis Hamilton. Charles Leclerc è di nuovo fermo ai box.

15.20 Kevin Magnussen con la Haas procede sull’1:20 con gomme medie in 11esima posizione.

15.18 Uno sguardo ravvicinato all’ala anteriore della Ferrari. Ancora molto simile a quella dell’anno scorso. Probabilmente nella seconda settimana vedremo grosse novità

15.12 Max Verstappen prosegue nella sua maratone. Siamo giunti a 111 giri per l’olandese. Il circuito misura 4655 metri, per cui ha già raggiunto i 516 chilometri.

15.10 Carlos Sainz procede con le C1, le gomme più dure a disposizione e suoi tempi sono regolari sul passo dellì1:23, non male!

15.06 Daniil Kvyat con gomme hard sale in ottava posizione in 1:18.219 e si mette davanti a Leclerc.

15.02 Lewis Hamilton prosegue nel suo lavoro con le gomme medie e sembra davvero a suo agio col nuova W11. Sta spaventando i rivali questa nuova Freccia d’Argento.

15.00 AGGIORNAMENTO TEMPI A 3:00 DALLA CONCLUSIONE

1 Bottas Mercedes 1m17.313s 2 Perez Racing Point 1m17.375s 3 Hamilton Mercedes 1m17.682s 4 Verstappen Red Bull 1m17.787s 5 Sainz McLaren 1m18.001s 6 Ocon Renault 1m18.004s 7 Russell Williams 1m18.168s 8 Leclerc Ferrari 1m18.289s 9 Kubica Alfa Romeo 1m18.386s 10 Magnussen Haas 1m18.466s 11 Kvyat AlphaTauri 1m18.484s 12 Latifi Williams 1m19.258s 13 Giovinazzi Alfa Romeo 1m20.096s

14.58 I TEMPI CONCLUSIVI DELLA SCORSA STAGIONE, siamo già vicini!

14.56 Hamilton!!! 1:17.682! L’inglese si porta in terza posizione a 369 millesimi dal tempo di Bottas! Attenzione!

14.52 Buon giro per Latifi in 1:19.258, quindi riprova il tempo ma sbaglia nettamente l’ingresso nell’ultima curva e toglie il piede dal gas.

14.50 Signore e signori, Max Verstappen, e non siamo nemmeno alle ore 15.00, valica quota 100 giri in questa giornata!!!



14.44 Di nuovo in azione Max Verstappen con un buon 1:18. medio su gomme hard. Impressionante il ritmo della Red Bull.

14.42 Il monegasco procede nel suo lavoro con una vettura con pieno di benzina. I tempi rimangono ben fissi sul piede dell’1:21.

14.38 Antonio Giovinazzi migliora e scende fino a 1:20.096 con gomme medie, ma è ancora distante da Hamilton, 11esimo in 1:18.687.

14.34 Mentre si fa vedere in pista anche Antonio Giovinazzi con l’Alfa Romeo, prosegue il lavoro di Leclerc. Sono gli unici due piloti in pista. 1:22.358 su C3 per il pugliese.

14.32 Charles Leclerc con gomme hard chiude il primo giro lanciato in 1:21.632, mentre inizia il suo turno anche Nocholas Latifi con la Williams, pochi giri e ritorno ai box per lui.

14.30 CLASSIFICA TEMPI A 3:30 DALLA CONCLUSIONE DEL DAY-1

1 Bottas Mercedes 1m17.313s 2 Perez Racing Point 1m17.375s 3 Verstappen Red Bull 1m17.787s 4 Sainz McLaren 1m18.001s 5 Ocon Renault 1m18.004s 6 Russell Williams 1m18.168s 7 Leclerc Ferrari 1m18.289s 8 Kubica Alfa Romeo 1m18.386s 9 Magnussen Haas 1m18.466s 10 Kvyat AlphaTauri 1m18.484s 11 Hamilton Mercedes 1m18.687

14.28 Scende in pista anche Charles Leclerc! Inizia il pomeriggio del monegasco che va ad unirsi a Lewis Hamilton. Max Verstappen, invece, è tornato ai box.



14.22 Max Verstappen va in testacoda all’imbocco di curva 13, prima della nuova chicane del tracciato. Niente di grave per l’olandese che torna sul tracciato senza problemi e riparte con la sua giornata di lavoro.

14.20 In pista Hamilton e Verstappen proseguono nel loro lavoro. L’inglese sembra già assolutamente a proprio agio con la nuova W11. Conclude un giro senza migliorare, ma nel T1 e T2 era già a soli 3 decimi dal tempo di Bottas.

14.16 Ed ora tocca a Max Verstappen iniziare il suo pomeriggio! Si parte subito forte al Montmelò!

14.15 Lewis Hamilton chiude il suo primo giro in 1:21.369 ed è 11esimo, pronto per un primo run con le medie.

14.13 L’inglese si lancia per il suo primo giro con le gomme C3. Nel frattempo si sta lavorando sulla Ferrari di Charles Leclerc. Tra qualche minuto anche il monegasco potrà dare il via al suo pomeriggio.

14.11 Ci pensa il campione del mondo Lewis Hamilton a rompere il ghiaccio in questo pomeriggio!

14.10 La nuova impostazione della Rossa, con muso pendente in avanti per aumentare l’effetto “Drag” deve ancora essere smaltito dalla SF1000. Dopo una stagione ad andare alla ricerca del carico aerodinamico, ora sarà fondamentale ritrovare la velocità massima.

14.08 In casa Ferrari le prime 4 ore di test hanno messo in mostra una SF1000 che ha mosso passi in avanti a livello di curve lente, come il famigerato T3 nel quale perdevano oltre mezzo secondo, ma ha fatto più fatica in rettilineo. La velocità di punta della vettura 2020 non sarà più dominante come quella di un anno fa.

14.06 Per il momento tutto fermo in pista, si attende il primo pilota che vada a rompere il ghiaccio in questo pomeriggio catalano.

14.04 Come si è visto questa mattina le squadre hanno subito iniziato a macinare giri ed esperimenti. I 2 giorni in meno di test rispetto alla passata stagione faranno la differenza…

14.02 Al momento 15 gradi a livello di temperatura dell’aria e 25 sull’asfalto. Sole pieno e condizioni ideali per spingere!

14.00 SI PARTE!!! INIZIA LA SESSIONE POMERIDIANA DEL DAY-1 DEI TEST DEL MONTEMELO’!!

13.58 I PILOTI AL VIA IN QUESTA SESSIONE POMERIDIANA:

Driving in this afternoon’s session: Mercedes: Hamilton

Ferrari: Leclerc

Red Bull: Verstappen

McLaren: Sainz

Renault: Ricciardo

AlphaTauri: Kvyat

Racing Point: Stroll

Alfa Romeo: Giovinazzi

Haas: Magnussen

13.56 Il riepilogo complessivo delle prima quattro ore di test!

13.54 Molto bene anche Max Verstappen. La Red Bull, che un anno fa faceva fatica a scendere in pista, stavolta si è fatta trovare pronta con una RB16 che appare davvero competitiva. Oggi l’olandese ha fatto segnare il suo miglior tempo con gomme dure e spaventa i rivali.

13.52 La Ferrari non ha ancora svelato tutto il suo arsenale. A livello di ali anteriore e posteriori siamo ancora a livello base per la vettura di Maranello, per cui vedremo nel pomeriggio se il monegasco avrà a disposizione qualche dettaglio interessante.

13.50 10 minuti al via del pomeriggio del Montmelò!

13.48 In casa Ferrari, per il momento, non si è ancora iniziato a forzare al massimo. Charles Leclerc ha chiuso 64 giri con gomme medie e dure, ma senza iniziare a dare il proprio massimo

13.46 A differenza di quanto visto un anno fa la Mercedes ha già fatto vedere di essere prontissima alla nuova stagione. Valtteri Bottas ha stampato il miglior tempo dopo tanto lavoro a livello di aerodinamica anteriore con numeri giri completati con ghiere amplissime dietro le ruote

13.44 LA CLASSIFICA DEI GIRI COMPLETATI

Verstappen 91

Bottas 75

Russell 73

Leclerc 64

Sainz 64

Ocon 62

Kubica 59

Perez 58

Magnussen 55

Kvayt 54

13.42 I TEMPI DELLA MATTINATA

1 Bottas Mercedes 1m17.313s

2 Perez Racing Point 1m17.375s

3 Verstappen Red Bull 1m17.787s

4 Sainz McLaren 1m18.001s

5 Ocon Renault 1m18.004s

6 Russell Williams 1m18.168s

7 Leclerc Ferrari 1m18.289s

8 Kubica Alfa Romeo 1m18.386s

9 Magnussen Haas 1m18.466s

10 Kvyat AlphaTauri 1m18.484s

13.40 Buongiorno e bentornati al Montmelò, tra 20 minuti prenderà il via la seconda parte del Day-1 di questi test di Barcellona

Sebastian Vettel aprirà le danze con la Ferrari – Il programma della giornata – LA LINE-UP DEI PILOTI DEL DAY-1 – Ferrari a caccia di aerodinamica e affidabilità – Lewis Hamilton rimane l’uomo da battere

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sessione pomeridiana della prima giornata dei test riservati alla Formula Uno sul circuito del Montmelò (Spagna). Si va a concludere, quindi, il Day-1 di questa attesissima sessione di prove che si dividerà in due finestre da tre giorni. L’azione nel corso di questo pomeriggio si vedrà dalle ore 14.00 alle ore 18.00 dopo l’ora dedicata alla pausa pranzo che prenderà il via dalle 13.00.

Nel corso della mattina abbiamo visto già molti spunti sulla pista situata vicino a Barcellona con un lavoro già importante. In casa Ferrari non ha potuto prendere parte al turno Sebastian Vettel, per colpa di una indisposizione, per cui la giornata sarà aperta e completata da Charles Leclerc. La Mercedes, come sempre, non ha badato ai cronometri e ha lavorato in maniera massiccia sull’aerodinamica all’anteriore, mentre si sono messi in luce Carlos Sainz con la McLaren, Sergio Perez con la Racing Point e Esteban Ocon con una Renault ancora tutta di colore nero.

La sessione pomeridiana della prima giornata dei test riservati alla Formula Uno sul circuito del Montmelò prenderà il via alle ore 14.00 e si concluderà alle ore 18.00 OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale del turno, per non perdervi nemmeno un istante dell’avvicinamento di team e piloti verso il Mondiale di Formula Uno 2020. Buon divertimento!

