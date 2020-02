F1, Test Barcellona 2020 day-1: programma, guida tv, streaming, orari (19 febbraio)

Dopo quasi tre mesi di pausa, la Formula 1 torna protagonista domani a Barcellona con la prima giornata dei test ufficiali pre-stagionali aperti a tutti i team del circus. Saranno in tutto 6 le giornate a disposizione delle scuderie per provare le nuove vetture in pista, da mercoledì 19 a venerdì 21 e da mercoledì 26 a venerdì 28 febbraio 2020. 48 ore complessive (8 per ogni singola giornata) sul tracciato del Montmelò utili per cominciare a capire meglio i possibili valori in campo di un Mondiale che si preannuncia estremamente interessante soprattutto nella lotta al vertice tra Mercedes, Ferrari e Red Bull. Domani sarà il tedesco Sebastian Vettel a mettersi al volante della SF1000.

La prima giornata dei test di Barcellona, in programma domani dalle ore 9.00 alle 18.00 (con pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00), verrà trasmessa integralmente in diretta tv su Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go (riservato ai soli abbonati) mentre OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale. Di seguito il programma completo del day-1 dei test della Formula 1 al Montmelò.

PROGRAMMA, ORARI E TV DAY-1 TEST BARCELLONA F1 2020 (19 FEBBRAIO):

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO

ore 9.00-18.00 Day-1 Test Barcellona

Guida tv – Diretta su Sky Sport F1

Guida streaming – Diretta su Sky Go

