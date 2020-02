Lewis Hamilton F1, Test Barcellona 2020: “Un ottimo inizio: oltre 170 giri dopo la sosta, abbiamo lavorato duramente”

Lewis Hamilton ha firmato il miglior tempo nella prima giornata di Test F1 a Barcellona, il sei volte Campione del Mondo ha timbrato un interessante 1:16.976 e ha percorso 94 giri nel corso del pomeriggio al Montmelò . L’alfiere della Mercedes si è subito messo davanti a tutti e ha fatto capire di volere fare sul serio fin dall’apertura della stagione, il britannico ha rifilato tre decimi di distacco al compagno di squadra Valtteri Bottas (79 giri) e sembra essere ancora il grande favorito per la conquista del titolo iridato.

Lewis Hamilton ha analizzato il suo mercoledì nelle consuete dichiarazioni diffuse tramite comunicato stampa: “È stata una buona giornata e un ottimo inizio per tutti noi, considerando che venivamo da una lunga sosta. Quindi tornare in pista e fare oltre 170 giri dimostra quanto tutti hanno lavorato duramente durante l’inverno. Faremo un passo alla volta, ottenendo buone sensazioni dalla macchina. Abbiamo molti dati da scaricare e analizzare e dobbiamo continuare a migliorare. Un grande ringraziamento va a tutti i lavoratori di Brackley e Brixworth per l’incredibile sforzo invernale che ci ha consegnato un’auto affidabile per completare tutti questi chilometri. Spero che tutti in fabbrica siano contenti della nostra giornata in pista e speriamo di continuare ad accumulare quanti più chilometri possibili“.

