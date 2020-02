FOTO Test F1 Barcellona 2020: le immagini della prima giornata, i colori delle nuove macchine e i caschi

Va in archivio la prima giornata di test della F1 a Barcellona: oggi, mercoledì 19 febbraio, sono state anche presentate l’Alfa Romeo e la Haas prima del via delle otto ore di lavoro inaugurali della nuova stagione. La corsa verso il titolo iridato del 2020 è iniziata con i primi giri sul circuito catalano, dove finalmente sono scese in pista le monoposto presentate in questi giorni. Di seguito le immagini più belle delle vetture oggi al lavoro sul circuito di Barcellona.

FOTO TEST F1 BARCELLONA 19 FEBBRAIO 2020

Loading...

Loading...

FOTOCATTAGNI